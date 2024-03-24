В Харькове и области вводят почасовые отключения света: появились графики

Графики почасовых отключений электроэнергии будут действовать в период с 25 по 31 марта.

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Как известно, мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что в городе из-за обстрелов была уничтожены ТЭЦ и все трансформаторные подстанции.

Позже глава Харьковской ОВА Олег Синегубов обнародовал график почасовых отключений электроэнергии в период с 25 по 31 марта для Харькова и области.

Графики отключений света для Харькова:

Шевченковский и Киевский районы: с 9:00 до 15:00.

Слободской, Основянский районы: с 15:00 до 21:00.

Салтовский, Немышлянский, Индустриальный районы: с 21:00 до 03:00

Холодногорский, Новобаварский районы: с 03:00 до 9:00.

Графики отключений света д ля области:

Мерефянская ТО, Люботинская ТО: с 9:00 до 11:00.

Змиевская ТО, Балаклеевская ТО: с 11:00 до 13:00.

Чугуевская ТО, Изюмская ТО: с 13:00 до 15:00.

Богодуховская ТО, Дергачевская ТО: с 15:00 до 17:00.

«Подчеркиваю, что это вынужденный временный шаг. Он нужен для того, чтобы большее количество жителей области имело свет, а предприятия могли работать», - заявил Синегубов.

Также он добавил, что специалисты продолжают ликвидировать последствия прилетов, круглосуточно ремонтировать инфраструктуру после обстрелов врага.

Ранее сообщалось, что в результате массированной российской атаки в Харькове в пятницу, 22 марта, произошли перебои с электроснабжением.

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