В Харькове и области вводят почасовые отключения света: появились графики

Как известно, мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что в городе из-за обстрелов была уничтожены ТЭЦ и все трансформаторные подстанции.
Позже глава Харьковской ОВА Олег Синегубов обнародовал график почасовых отключений электроэнергии в период с 25 по 31 марта для Харькова и области.
Шевченковский и Киевский районы: с 9:00 до 15:00.
Слободской, Основянский районы: с 15:00 до 21:00.
Салтовский, Немышлянский, Индустриальный районы: с 21:00 до 03:00
Холодногорский, Новобаварский районы: с 03:00 до 9:00.
Мерефянская ТО, Люботинская ТО: с 9:00 до 11:00.
Змиевская ТО, Балаклеевская ТО: с 11:00 до 13:00.
Чугуевская ТО, Изюмская ТО: с 13:00 до 15:00.
Богодуховская ТО, Дергачевская ТО: с 15:00 до 17:00.
«Подчеркиваю, что это вынужденный временный шаг. Он нужен для того, чтобы большее количество жителей области имело свет, а предприятия могли работать», - заявил Синегубов.
Также он добавил, что специалисты продолжают ликвидировать последствия прилетов, круглосуточно ремонтировать инфраструктуру после обстрелов врага.
Ранее сообщалось, что в результате массированной российской атаки в Харькове в пятницу, 22 марта, произошли перебои с электроснабжением.
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