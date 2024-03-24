Як укласти декларацію з сімейним лікарем: роз’яснення

Щоб укласти декларацію з сімейним лікарем треба зробити декілька кроків.

Національна служба здоров'я України нагадала, як укласти декларацію з сімейним лікарем. Про це поінформували на Facebook-сторінці НСЗУ.

Знайти лікаря можна, спитавши у найближчому центрі надання первинної медичної допомоги або скориставшись дашбордом.

«Якщо вам незручно користуватися електронними інструментами – зателефонуйте до контакт-центру НСЗУ. Номер 16-77 – безкоштовний. Оператор контакт-центру допоможе знайти необхідну інформацію», - пишуть у НСЗУ.

Щоб укласти декларацію з лікарем, візьміть із собою:

- документ, що посвідчує особу пацієнта та/або його законного представника;

- документ, що засвідчує реєстрацію пацієнта в Державному реєстрі фізичних осіб – платників податків (обов’язково для осіб, які досягли 14-річного віку і є громадянами України);

Якщо людина через релігійні переконання відмовилась від прийняття РНОКПП, повідомила про це відповідний контролюючий орган, тоді в паспорті має бути відповідна відмітка, яку потрібно показати.

При укладанні декларації можна обрати один із наступних методів автентифікації в електронній системі охорони здоров'я:

- за власним номером мобільного телефону;

- за електронними копіями оригіналів документів шляхом їх завантаження до електронної системи охорони здоров’я;

- за унікальним ідентифікатором іншого пацієнта в Реєстрі пацієнтів (наприклад, це стосується дітей до 14 років, для яких методом автентифікації є унікальний ідентифікатор одного із батьків в Реєстрі пацієнтів).

Медичний працівник заповнює декларацію в електронній формі та обов'язково має її роздрукувати. У разі виявлення помилок треба повідомити про це лікарю, який вносив інформацію. Після чого він або вона зобов’язані виправити помилки у внесених даних про пацієнта. Варто бути уважним при перевірці коректності внесених даних.

Якщо декларація не містить помилок, необхідно підписати два примірники. У свою чергу лікар проставляє на них відмітку з датою отримання такої декларації закладом. Один примірник залишається пацієнтові, інший примірник декларації – у медичному закладі.

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