У Одесі ввели графіки відключень світла

У Одесі через збільшення електроспоживання у вечірні пікові години за розпорядженням НЕК Укренерго застосовуються графіки стабілізаційних відключень. Про це повідомив офіційний сайт ДТЕК.
Одеситів закликали розумно споживати електроенергію, щоб зменшити навантаження на мережу.
З графіком відключень світла можна ознайомитись за посиланням.
Раніше ми писали, що у Харкові та області вводять погодинні відключення світла.
Також графіки відключень ввели у Кривому Розі.
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