У Одесі ввели графіки відключень світла

У Одесі почали застосовувати графіки стабілізаційних відключень електроенергії.

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У Одесі через збільшення електроспоживання у вечірні пікові години за розпорядженням НЕК Укренерго застосовуються графіки стабілізаційних відключень. Про це повідомив офіційний сайт ДТЕК.

Одеситів закликали розумно споживати електроенергію, щоб зменшити навантаження на мережу.

З графіком відключень світла можна ознайомитись за посиланням.

Раніше ми писали, що у Харкові та області вводять погодинні відключення світла.

Також графіки відключень ввели у Кривому Розі.

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