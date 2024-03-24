Кораблі тонуть у портах: міністр Міноборони Британії висміяв флот рф

Глава Міноборони Британії зазначив, що Чорноморський флот росії зараз функціонально неактивний.

Фото: livemint.com

Міністр оборони Великобританії Грант Шаппс прокоментував ураження в окупованому Криму двох десантних кораблів «Ямал» та «Азов» Чорноморського флоту росії. Про це він написав на своїй сторінці у соцмережі X (колишній Twitter).

«Незаконна окупація України путіним, що триває, завдає величезних збитків Чорноморському флоту росії, який зараз функціонально неактивний», - написав глава Міноборони Британії.

Він зазначив, що флот рф ходив Чорним морем з 1783 року, але тепер росія «змушена обмежувати свій флот портом».

«І навіть там тонуть кораблі Путіна!», - додав Шаппс.

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