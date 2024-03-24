Корабли тонут в портах: министр Минобороны Британии высмеял флот рф

Глава Минобороны Британии отметил, что Черноморский флот рф сейчас функционально неактивен.

Фото: livemint.com

Министр обороны Великобритании Грант Шаппс прокомментировал поражение в оккупированном Крыму двух десантных кораблей «Ямал» и «Азов» Черноморского флота рф. Об этом он написал на своей странице в соцсети X (бывший Twitter).

«Продолжающаяся незаконная оккупация Украины путиным наносит огромный ущерб Черноморскому флоту россии, который сейчас функционально неактивен», - написал глава Минобороны Британии.

Он отметил, что флот рф ходил по Черному морю с 1783 года, но теперь россия «вынуждена ограничивать свой флот портом».

«И даже там тонут корабли Путина!», - добавил Шаппс.

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