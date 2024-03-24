В Кривом Роге вводят графики аварийных отключений света

В Кривом Роге объекты критической инфраструктуры будут работать на генераторах.

Фото: freepik.com

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Председатель Совета обороны Кривого Рога Александр Вилкул сообщил, что в городе после российских обстрелов вводятся графики аварийных отключений электроэнергии.

«Энергетики вводят графики аварийных отключений электроэнергии», – заявил он.

Вилкул добавил, что в городе объекты критической инфраструктуры будут работать на генераторах.

«Больницы, насосные и другие объекты критической инфраструктуры будут переходить на генераторы», - сказал Вилкул.

По словам начальника Криворожской районной военной администрации Евгения Ситниченко, в Кривом Роге 15 тысяч человек остаются без электроснабжения.

Позже в ДТЭК сообщили, что из-за последствий обстрелов в Кривом Роге и районе вынужденно применяют экстренные отключения по распоряжению НЭК Укрэнерго.

Ранее сообщлось, что в Харькове и области вводят почасовые отключения света.

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