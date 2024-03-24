У Кривому Розі вводять графіки аварійних відключень світла

У Кривому Розі об'єкти критичної інфраструктури працюватимуть на генераторах.

Фото: freepik.com

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Голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул повідомив, що у місті після російських обстрілів запроваджують графіки аварійних відключень електроенергії.

«Енергетики запроваджують графіки аварійних відключень електроенергії», - заявив він.

Вілкул додав, що у місті об'єкти критичної інфраструктури працюватимуть на генераторах.

«Лікарні, насосні та інші об'єкти критичної інфраструктури переходитимуть на генератори», - сказав Вілкул.

За словами начальника Криворізької районної військової адміністрації Євгена Ситниченка, у Кривому Розі 15 тисяч жителів залишаються без електропостачання.

Згодом у ДТЕК повідомили, що через наслідки обстрілів в Кривому Розі та районі вимушено застосовують екстрені відключення за розпорядженням НЕК Укренерго.

Раніше ми писали, що у Харкові та області вводять погодинні відключення світла.

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