В Одессе ввели графики отключений света

В Одессе из-за увеличения электропотребления в вечерние пиковые часы по распоряжению НЭК Укрэнерго применяются графики стабилизационных отключений. Об этом сообщил официальный сайт ДТЭК.
Одесситов призвали разумно потреблять электроэнергию, чтобы снизить нагрузку на сеть.
С графиком отключения света можно ознакомиться по ссылке.
Ранее сообщлось, что в Харькове и области вводят почасовые отключения света.
Также графики отключений ввели в Кривом Роге.
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