В Одессе ввели графики отключений света

В Одессе стали применять графики стабилизационных отключений электроэнергии.

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В Одессе из-за увеличения электропотребления в вечерние пиковые часы по распоряжению НЭК Укрэнерго применяются графики стабилизационных отключений. Об этом сообщил официальный сайт ДТЭК.

Одесситов призвали разумно потреблять электроэнергию, чтобы снизить нагрузку на сеть.

С графиком отключения света можно ознакомиться по ссылке.

Ранее сообщлось, что в Харькове и области вводят почасовые отключения света.

Также графики отключений ввели в Кривом Роге.

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