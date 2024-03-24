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Как заключить декларацию с семейным врачом: разъяснение

20:20, 24 марта 2024
Чтобы заключить декларацию с семейным врачом, нужно сделать несколько шагов.
Как заключить декларацию с семейным врачом: разъяснение
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Национальная служба здоровья Украины напомнила, как заключить декларацию с семейным врачом. Об этом сообщили на Facebook-странице НСЗУ.

Найти врача можно, спросив в ближайшем центре предоставления первичной медицинской помощи или воспользовавшись дашбордом.

«Если вам неудобно использовать электронные инструменты – позвоните в контакт-центр НСЗУ. Номер 16-77 – бесплатный. Оператор контакт-центра поможет найти необходимую информацию», – пишут в НСЗУ.

Чтобы заключить декларацию с врачом, возьмите с собой:

- документ, удостоверяющий личность пациента и/или его законного представителя;

- документ, удостоверяющий регистрацию пациента в Государственном реестре физических лиц – налогоплательщиков (обязательно для лиц, достигших 14-летнего возраста и являющихся гражданами Украины);

Если человек по религиозным убеждениям отказался от принятия РНОКПП, сообщил об этом соответствующий контролирующий орган, тогда в паспорте должна быть соответствующая отметка, которую нужно показать.

При заключении декларации можно выбрать один из следующих методов аутентификации в электронной системе здравоохранения:

- по собственному номеру мобильного телефона;

- по электронным копиям оригиналов документов путем их загрузки в электронную систему здравоохранения;

- по уникальному идентификатору другого пациента в Реестре пациентов (например, это касается детей до 14 лет, для которых методом аутентификации является уникальный идентификатор родителя в Реестре пациентов).

Медицинский работник заполняет декларацию в электронной форме и обязательно ее распечатает. В случае обнаружения ошибок нужно сообщить об этом врачу, который вносил информацию. После чего он или она обязаны исправить ошибки во внесенных данных о пациенте.

Если в декларации нет ошибок, необходимо подписать два экземпляра. В свою очередь, врач проставляет на них отметку с датой получения такой декларации заведением. Один экземпляр остается пациенту, другой экземпляр декларации – в медицинском учреждении.

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