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ДТЭК потерял половину генерации электроэнергии в результате российских обстрелов

20:38, 24 марта 2024
Враг ударил по двум частям энергетической системы Украины – генерирующей и распределительной.
ДТЭК потерял половину генерации электроэнергии в результате российских обстрелов
Фото: freepik.com
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Гендиректор YASNO Сергей Коваленко сообщил, что российская атака на энергосистему Украины 22 марта стала самой большой за все время полномасштабного вторжения. Об этом он сказал в эфире телемарафона.

По его словам, ДТЭК потерял 50% генерационных объектов.

«Сколько нужно времени и денег на восстановление – будем выяснять еще несколько дней. Точно могу сказать, что этот процесс займет не день, не неделю и месяц», - сказал он.

Коваленко добавил, что россияне 60 дронами и 90 ракетами обстреливали энергетическую инфраструктуру нескольких регионов одновременно.

«Враг бил сразу по двум частям системы – генерирующей и распределительной. Если начать с первой, то были поражены несколько типов генерации – около 20 подстанций и ДнепроГЭС. Много ударов пришлось на трансформаторы и сетевые узлы, распределяющие энергию. Поэтому эту атаку можно считать комплексной, поскольку она снижает способность нашей системы генерировать и передавать», – заявил он.

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