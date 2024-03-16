Перерахунок пенсій у березні у зв’язку зі збільшенням прожиткового мінімуму: що треба знати

Перерахунки пенсій проводяться без додаткових звернень пенсіонерів, за матеріалами пенсійних справ.

Головне управління Пенсійного фонду України в Донецькій області розяснило деталі перерахунку пенсій у зв’язку зі збільшенням прожиткового мінімуму. Про це повідомили у пресслужбі відомства.

Перерахунок пенсій, надбавок, підвищень та інших доплат до пенсії, який здійснюється з урахуванням розміру прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб, встановленого законом на 1 січня 2024 року, проведено з 1 березня 2024 року.

Перерахунки пенсій проводяться без додаткових звернень пенсіонерів, за матеріалами пенсійних справ.

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