Кількість жертв обстрілу Одеси зросла: в лікарні помер працівник ДСНС

Чоловік отримав важкі поранення внаслідок повторного ворожого удару по місту.

Фото: ДСНС

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В Одесі до 21 людини зросла кількість загиблих внаслідок російського ракетного удару 15 березня. В лікарні помер працівник Державної служби надзвичайних ситуацій, повідомляє Міністерство внутрішніх справ.

Чоловік отримав важке поранення під час повторного удару по місту.

Нагадаємо, що 16 березня в Одесі оголошено жалобу.

Зранку 15 березня росія завдала ракетного удару по Одесі, в місті лунали потужні вибухи. На жаль, зафіксовані влучання.

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