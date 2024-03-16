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Європарламент ухвалив закон, яким заборонив чинити тиск на ЗМІ, включно з затриманням, обшуками в офісах і встановленням ПО для спостереження

Як зазначає Європарламент, відповідно до нового закону владі буде заборонено чинити тиск на журналістів і редакторів, щоб вони розкрили свої джерела, включно з затриманням, санкціями, обшуками в офісах або встановленням програмного забезпечення для спостереження на їхніх електронних пристроях.

Вирішення в судовому рішенні питання про взаємні обовʼязки субʼєктів владних повноважень у сфері безпеки є підставою для їх залучення в якості третіх осіб – Верховний Суд

Верховний Суд пояснив, що інститут третьої особи спрямований на створення умов для захисту прав, свобод та інтересів такої особи, які можуть бути порушені при вирішенні спору між позивачем і відповідачем за відсутності третьої особи.

Соціальна відповідальність роботодавця охоплює за певних умов і пенсійне забезпечення колишніх працівників – Верховний Суд

Соціальна відповідальність роботодавця (його правонаступника) охоплює не лише економічні обов’язки перед працівниками, але й містить соціальну та етичну складову, що є важливим внеском у підвищення довіри у суспільстві: висновок Верховного Суду.

Військовослужбовець відмовився форсувати Дніпро та штурмувати Кринки: що вирішив суд

Чоловік пояснив відмову від форсування Дніпра впливом інших військовослужбовців та отримав рік дисциплінарного батальйону.

Законом про мобілізацію можуть закріпити бронювання кінцевих бенефіціарів підприємств, важливих для економіки

Натомість державних службовців категорії «Б», «В», осіб, які працюють на посадах держслужби в органах місцевого самоврядування будуть бронювати не більше 50% кількості військовозобов’язаних цих категорій у зазначених органах.

  1. В Україні

Кількість жертв обстрілу Одеси зросла: в лікарні помер працівник ДСНС

13:40, 16 березня 2024
Чоловік отримав важкі поранення внаслідок повторного ворожого удару по місту.
Кількість жертв обстрілу Одеси зросла: в лікарні помер працівник ДСНС
Фото: ДСНС
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В Одесі до 21 людини зросла кількість загиблих внаслідок  російського ракетного удару 15 березня. В лікарні помер працівник Державної служби надзвичайних ситуацій, повідомляє Міністерство внутрішніх справ. 

Чоловік отримав важке поранення під час повторного удару по місту. 

Нагадаємо, що 16 березня в Одесі оголошено жалобу. 

Зранку 15 березня росія завдала ракетного удару по Одесі, в місті лунали потужні вибухи. На жаль, зафіксовані влучання. 

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