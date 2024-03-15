В Одесі вже 14 жертв ракетної атаки: оголошено жалобу

16 березня буде днем жалоби за загиблими внаслідок ракетного удару рф по місту.

В Одесі кількість жертв ракетної атаки зросла до 14, ще 46 людей отримали поранення. У зв’язку з трагедією у регіоні оголосили жалобу. Про це повідомили у міській раді.

16 березня оголошено днем жалоби у Одесі та області.

На будівлях буде приспущено Державний прапор України та прапор міста з траурними стрічками.

Підприємствам, установам, організаціям міста рекомендовано обмежити використання музики та проведення розважальних заходів.

Нагадаємо, що вранці 15 березня росія вдарила ракетами по Одесі.

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