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Предъявление военного билета при пересечении границы – Комитет поддержал исключение нормы из законопроекта о мобилизации

Вместе с тем, Государственная пограничная служба и без закона о мобилизации применяет соответствующую практику.

У кандидатов, получивших по две рекомендации для назначения на должности судей, возникли проблемы: позиция Совета правосудия

Высший совет правосудия посоветовал кандидатам отказаться от одной из рекомендаций.

Правоохранители уведомляют Совет адвокатов или уже после того, как начался обыск или задержание адвоката, или гораздо раньше, делая из адвокатов «ждунов», - СА Киевской области

Участились случаи, когда правоохранители уведомляют Совет адвокатов или уже после того, как начался обыск или задержание адвоката, или наоборот – гораздо раньше, очевидно полагая, что адвокатам будет нетрудно выполнить роль «ждунов», ожидая по несколько часов на улице.

Народные депутаты предлагают ввести льготы на ввоз автомобилей в Украину для военнослужащих, проходивших службу после 24 февраля 2022 года

Верховной Раде предлагают ввести льготный ввоз авто для лиц, проходивших военную службу после 24 февраля 2022 года.

Депутаты предлагают включить в бюджет Пенсионного фонда средства на исполнение решений судов по выплате пенсий

Авторы законопроекта ссылаются на позицию Верховного Суда, указавшего, что осуществление выплаты задолженности по пенсии не может ставиться в зависимость от бюджетных ассигнований, а органы государственной власти и органы местного самоуправления не могут ссылаться на отсутствие средств как причину невыполнения своих обязательств.

  1. В Украине

В Одессе уже 14 жертв ракетной атаки: объявлен траур

15:30, 15 марта 2024
16 марта будет днем траура по погибшим в результате ракетного удара рф по городу.
В Одессе уже 14 жертв ракетной атаки: объявлен траур
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В Одессе количество жертв ракетной атаки возросло до 14, еще 46 человек получили ранения. В связи с трагедией в городе был объявлен траур. Об этом сообщили в городском совете.

16 марта объявлен днем траура в Одессе и области. 

На зданиях будет приспущен Государственный флаг Украины и флаг города с траурными лентами.

Предприятиям, учреждениям, организациям города рекомендовано ограничить использование музыки и развлекательных мероприятий.

Напомним, что утром 15 марта рф ударила ракетами по Одессе.

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