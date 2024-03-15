В Одессе уже 14 жертв ракетной атаки: объявлен траур

16 марта будет днем траура по погибшим в результате ракетного удара рф по городу.

В Одессе количество жертв ракетной атаки возросло до 14, еще 46 человек получили ранения. В связи с трагедией в городе был объявлен траур. Об этом сообщили в городском совете.

16 марта объявлен днем траура в Одессе и области.

На зданиях будет приспущен Государственный флаг Украины и флаг города с траурными лентами.

Предприятиям, учреждениям, организациям города рекомендовано ограничить использование музыки и развлекательных мероприятий.

Напомним, что утром 15 марта рф ударила ракетами по Одессе.

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