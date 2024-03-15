Суд отпустил из-под стражи экс-руководителя районного ТЦК в Ровенской области за донат для ВСУ

В то же время, ходатайство бывшего областного военного комиссара суд оставил без изменений: он будет ожидать приговора суда в СИЗО.

Фото: Ровенский апелляционный суд

Ровенский апелляционный суд оставил по-прежнему определение следственного судьи местного суда о продлении меры пресечения в виде содержания под стражей на 60 суток, без определения залога, бывшему руководителю Ровенского областного ТЦК и СП Сергею Луцюку.

В то же время бывшему руководителю Ровенского районного ТЦК и СП Виталию Козачуку была смягчена мера пресечения. Суд учел тяжесть инкриминируемых ему преступлений, существующие риски, а также добровольное перечисление личных средств на нужды Вооруженных сил Украины. Ему назначили круглосуточный домашний арест с ношением электронного браслета.

Как известно, обоих разоблачило Государственное бюро расследований в конце июля 2023 года на избиении военного и издевательстве над ним.

Отмечается, что против удовлетворения апелляционных жалоб выступил прокурор, настаивавший на оставлении подозреваемых в приговор суда под стражей. Он также добавил, что риски, предусмотренные ст. 177 Уголовного процессуального кодекса Украины не исчезли. Заметил, что бывшие руководители областного и районного ТЦК и СП подозреваются в совершении тяжких и особо тяжких преступлений. Находясь на свободе, по мнению прокурора, они смогут незаконно влиять на потерпевшего, свидетелей или других участников уголовного производства, а также препятствовать расследованию путем уничтожения, сокрытия или искажения улик, важных для принятия объективного и справедливого решения, а также продолжить свою преступную деятельность.

Ровенский апелляционный суд, взвесив мнение всех участников судебного разбирательства, а также изучив собранные в материалах дела доказательства, учитывая риски, предусмотренные ст. 177 УПК Украины, определение следственного судьи местного суда о продлении меры пресечения в виде содержания под стражей на 60 суток, без определения залога, бывшему областному военному оставил без изменений, а апелляционную жалобу защитника — без удовлетворения.

Другую позицию суд апелляционной инстанции избрал в отношении бывшего районного военкома.

Апелляционную жалобу с соответствующими дополнениями защитника в интересах обвиняемого К. удовлетворил частично.

Постановление Ровенского городского суда Ровенской области от 24 января 2024 в части продления меры пресечения в виде содержания под стражей в отношении К. отменил.

Ходатайство прокурора о продлении в отношении бывшего районного военкома меры пресечения в виде содержания под стражей удовлетворил частично.

Применил к обвиняемому меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста с ношением электронного средства контроля и выполнением ряда процессуальных обязанностей.

Принимая такое решение, Ровенский апелляционный суд принял во внимание позиции Европейского Суда по правам человека, которые, согласно ч.2 ст.8, ч.5 ст.9 Уголовного процессуального кодекса Украины, являются частью национального законодательства относительно подхода к рассмотрению целесообразности продления сроков содержания под стражей в ходе судебного разбирательства, а также учел то, что с течением эффективного расследования дела уменьшаются риски, которые стали основанием для заключения лица на начальной стадии расследования.

Прокурор в ходе судебного разбирательства не привел суду новых рисков в смысле ст. 177 УПК Украины, а также не указал обстоятельства о том, что ранее существующие риски не уменьшились и оправдывают содержание обвиняемого К. под стражей.

В суде напомнили, что бывший областной военком обвиняется в применении насилия к подчиненному, грабежу и приобретению лицом, уполномоченным на выполнение функций государства, активов, стоимость которых превышает его законные доходы (речь идет о 52 миллионах гривен), а бывшего районного военкома — в пособничестве к применению насилия в отношении подчиненного, незаконном приобретении и хранении психотропных веществ в больших размерах и склонении к употреблению психотропных веществ.

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