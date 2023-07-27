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  1. В Україні

Затримані керівники Рівненського обласного і районного військкоматів за побиття військового

13:58, 27 липня 2023
Керівник Рівненського обласного ТЦК бив військового, в той час, як керівник районного ТЦК усе знімав на відео.
Затримані керівники Рівненського обласного і районного військкоматів за побиття військового
Джерело фото: ДБР
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Правоохоронці затримали керівників обласного та районного військкоматів у Рівненській області, які побили військового. У одного із посадовців знайшли наркотики, – повідомили у ДБР.

Полковник та підполковник дізналися, що водій стрілецької роти однієї із військових частин Рівненського районного ТЦК та СП планує доповісти про їхні порушення під час служби. Тож вони вирішили цього не допустити та побили чоловіка.

Керівник Рівненського обласного ТЦК сам бив військового, в той час, як керівник районного ТЦК усе це знімав на телефон.

26 липня 2023 працівники ДБР провели 6 обшуків за місцем роботи, проживання та у транспортних засобах керівників ТЦК. В результаті було виявлено та вилучено мобільні телефони, один із яких належить потерпілому. За місцем проживання керівника Рівненського обласного ТЦК виявлено биту, якою били чоловіка.

Крім того, у керівника Рівненського районного ТЦК та СП було вилучено 8 пакетів із білою речовиною, яка може бути амфетаміном. Посадовця затримано та оголошено про підозру у незаконному зберіганні психотропних речовин з метою збуту у великих розмірах. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років з конфіскацією майна.

Керівнику обласного ТЦК та СП оголошено про підозру у перевищенні військовою службовою особою влади чи службових повноважень, вчинених в умовах воєнного стану.

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