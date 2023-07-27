Задержаны руководители Ровенского областного и районного военкоматов за избиение военного

Руководитель Ровенского областного ТЦК избивал военного, в то время как руководитель районного ТЦК все снимал на видео.

Источник фото: ГБР

Правоохранители задержали избивших военного руководителей областного и районного военкоматов в Ровенской области. У одного из чиновников нашли наркотики, – сообщили в ДБР.

Полковник и подполковник узнали, что водитель стрелковой роты одной из воинских частей Ровенского районного ТЦК и СП планирует доложить об их нарушениях во время службы. Поэтому они решили этого не допустить и избили мужчину.

Руководитель Ровенского областного ТЦК сам избивал военного, в то время как руководитель районного ТЦК все это снимал на телефон.

26 июля 2023 года работники ДБР провели 6 обысков по месту работы, проживания и в транспортных средствах руководителей ТЦК. В результате были обнаружены и изъяты мобильные телефоны, один из которых принадлежит потерпевшему. По месту жительства руководителя Ровенского областного ТЦК обнаружена бита, которой избивали мужчину.

Кроме того, у руководителя Ровенского районного ТЦК и СП изъято 8 пакетов с белым веществом, которое может быть амфетамином. Чиновник задержан и объявлен о подозрении в незаконном хранении психотропных веществ с целью сбыта в больших размерах. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет с конфискацией имущества.

Руководитель областного ТЦК и СП объявлен подозрение в превышении военным должностным лицом власти или служебных полномочий, совершенных в условиях военного положения.

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