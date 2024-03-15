В Одессе в результате ракетного удара ранены более 20 человек, есть жертвы

Повреждены 10 домов, газопровод низкого давления и пожарно-спасательные автомобили.

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15 марта россия осуществила ракетный обстрел Одессы, в результате которого была повреждена гражданская инфраструктура.

На месте попадания возник пожар. Спасатели немедленно прибыли на место происшествия и приступили к тушению огня, разбору завалов и поиску пострадавших.

Во время проведения спасательных работ враг нанес повторный ракетный удар, в результате которого погиб спасатель, сообщает ГСЧС.

По предварительной информации, 20 человек получили травмы, 5 из которых – сотрудники ГСЧС. Всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь.

Удар также повредил 10 частных домов, станцию технического обслуживания, газопровод низкого давления и 2 пожарно-спасательных автомобиля.

В настоящее время ведутся работы по ликвидации пожара газопровода и частного дома на общей площади около 120 кв. м.

ОБНОВЛЕНО: Прокуратура сообщает о 8 жертвах обстрела Одессы. Данные могут измениться, на месте работают спасатели. Начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенных с умышленным убийством.

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