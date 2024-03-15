Депутаты предлагают включить в бюджет Пенсионного фонда средства на исполнение решений судов по выплате пенсий

Авторы законопроекта ссылаются на позицию Верховного Суда, указавшего, что осуществление выплаты задолженности по пенсии не может ставиться в зависимость от бюджетных ассигнований, а органы государственной власти и органы местного самоуправления не могут ссылаться на отсутствие средств как причину невыполнения своих обязательств.

В бюджет Пенсионного фонда предлагается включить назначения для выплаты сумм пенсий, начисленных во исполнение решений судов. Соответствующий законопроект 11086 о внесении изменений в Закон «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании» по выделению в бюджете Пенсионного фонда Украины назначений для выплаты сумм пенсий, начисленных на исполнение решений судов, зарегистрирован в Верховной Раде 14 марта.

Напомним, как ранее писала «Судебно-юридическая газета», первый заместитель министра социальной политики Дарья Марчак сообщала, что сумма задолженности государства по решениям судов, в которых пенсионеры добились перерасчета размеров своих пенсий, выросла до 66 миллиардов гривен. Подавляющая часть этой задолженности, а именно 57%, возникла по судебным делам бывших военнослужащих и работников силовых органов, для которых действует специальное пенсионное законодательство. В частности, оно предусматривает привязку размера пенсионной выплаты к текущему размеру денежного довольствия или заработной платы, которую получают военные и представители силовых органов сегодня. Еще 26% суммы задолженности государства по пенсионным делам касается выплат чернобыльцам.

Как отмечают авторы, народные депутаты Валерий Гнатенко, Александр Ковалев, Владимир Мороз, на сегодняшний день в соответствии с Порядком разработки, утверждения и исполнения бюджета Пенсионного фонда расходы на погашение задолженности по пенсионным выплатам по решениям суда, выданным или принятым после вступления в силу Закона «О гарантиях государства по исполнению судебных решений», планируются в пределах средств Государственного бюджета Украины, предусмотренных в Государственном бюджете на финансирование пенсионных программ. Очередность выплат во исполнение решений суда определяется датой вступления в них законной силы. Выплаты на исполнение судебных решений, которыми на органы Пенсионного фонда возложены обязательства по начислению (перерасчету) пенсионных и других связанных с ними финансируемых из государственного бюджета выплат осуществляется в порядке очередности, в пределах имеющихся бюджетных назначений. Учитывая указанный механизм финансирования исполнения решений суда по выплате пенсии, на сегодняшний день частыми являются случаи судебного обжалования выплаты задолженности по пенсии, начисленной по решению суда.

В связи с этим, Верховный Суд в своем постановлении от 24 июля 2023 года по делу №420/6671/18 отметил, что денежные средства в виде задолженности по пенсии, принадлежащие взыскателю по судебному решению, не являются собственностью Пенсионного фонда Украины и не находятся на его счетах. Поэтому исполнение судебного решения в полном объеме возможно только при наличии соответствующего бюджетного назначения из Государственного бюджета Украины.

В то же время взыскания с субъекта властных полномочий (территориального органа Пенсионного фонда Украины) средств, находящихся на его счетах, но предназначенных для других целей, могут поставить под угрозу функционирование такого субъекта властных полномочий, выполнение возложенных на него функций и соответственно нанести вред неограниченному количеству лиц.

Также Верховный Суд согласился с тем, что выплата задолженности по пенсии не может относиться в зависимость от бюджетных ассигнований, а органы государственной власти и органы местного самоуправления не могут ссылаться на отсутствие средств как на причину невыполнения своих обязательств.

Следовательно, можно заключить, что фактически единственной причиной, усложняющей исполнение решения суда, является ненадлежащее финансирование расходов по выплате пенсии. Поэтому целесообразно урегулировать на законодательном уровне механизм финансирования по выплате пенсии во исполнение решения суда путем выделения в бюджете Пенсионного фонда Украины назначений для выплаты сумм пенсий, начисленных на исполнение решений судов.

Напомним, ранее «Судебно-юридическая газета» освещала позицию Верховного Суда в постановлении от 24 июля 2023 года по делу №420/6671/18. Верховный Суд согласился с тем, что право лица, то есть взыскателя, на осуществление выплаты задолженности по пенсии не может относиться в зависимость от бюджетных ассигнований, а органы государственной власти и органы местного самоуправления не могут ссылаться на отсутствие средств как причину невыполнения своих обязательств . В то же время в спорном случае речь идет не о праве лица на такие выплаты, а о правовых основаниях для изменения способа и порядка исполнения судебного решения. Суд отметил, что изменение способа и порядка исполнения решения суда, в таком случае, не защищает право истца на получение сумм задолженности по пенсии, которая фактически может быть выплачена при наличии от бюджетных ассигнований.

Автор: Наталья Мамченко

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.