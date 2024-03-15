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Депутати пропонують включити до бюджету Пенсійного фонду кошти на виконання рішень судів щодо виплати пенсій

Автори законопроекту посилаються на позицію Верховного Суду, який вказав, що здійснення виплати заборгованості по пенсії не може ставитися в залежність від бюджетних асигнувань, а органи державної влади та органи місцевого самоврядування не можуть посилатися на відсутність коштів як на причину невиконання своїх зобов’язань.

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Депутати пропонують включити до бюджету Пенсійного фонду кошти на виконання рішень судів щодо виплати пенсій

13:38, 15 березня 2024
Автори законопроекту посилаються на позицію Верховного Суду, який вказав, що здійснення виплати заборгованості по пенсії не може ставитися в залежність від бюджетних асигнувань, а органи державної влади та органи місцевого самоврядування не можуть посилатися на відсутність коштів як на причину невиконання своїх зобов’язань.
Депутати пропонують включити до бюджету Пенсійного фонду кошти на виконання рішень судів щодо виплати пенсій
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До бюджету Пенсійного фонду пропонується включити призначення для виплати сум пенсій, нарахованих на виконання рішень судів. Відповідний законопроект 11086 про внесення змін до Закону «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» щодо виокремлення в бюджеті Пенсійного фонду України призначень для виплати сум пенсій, нарахованих на виконання рішень судів зареєстровано у Верховній Раді 14 березня.

Нагадаємо, як раніше писала «Судово-юридична газета», перша заступниця міністра соціальної політики Дарина Марчак повідомляла, що сума заборгованості держави за рішеннями судів, у яких пенсіонери домоглися перерахунку розмірів своїх пенсій, зросла до 66 мільярдів гривень. Переважна частина цієї заборгованості, а саме 57%, виникла за судовими справами колишніх військовослужбовців та працівників силових органів для яких діє спеціальне пенсійне законодавство. Зокрема, воно передбачає прив'язку розміру пенсійної виплати до поточного розміру грошового забезпечення або заробітної плати, яку отримують військові та представники силових органів сьогодні. Ще 26% суми заборгованості держави за пенсійними справами стосується виплат чорнобильцям.

Як зазначають автори, народні депутати Валерій Гнатенко, Олександр Ковальов, Володимир Мороз, на сьогодні відповідно до Порядку розроблення, затвердження та виконання бюджету Пенсійного фонду видатки на погашення заборгованості з пенсійних виплат за рішеннями суду, виданими або ухваленими після набрання чинності Законом «Про гарантії держави щодо виконання судових рішень», плануються в межах коштів Державного бюджету України, передбачених у Державному бюджеті на фінансування пенсійних програм. Черговість виплат на виконання рішень суду визначається датою набрання ними законної сили. Виплати на виконання судових рішень, якими на органи Пенсійного фонду покладені зобов’язання з нарахування (перерахунку) пенсійних та інших пов’язаних з ними виплат, що фінансуються з державного бюджету, здійснюється в порядку черговості, в межах наявних бюджетних призначень. Враховуючи зазначений механізм фінансування виконання рішень суду щодо виплати пенсії, на сьогодні частими є випадки судового оскарження виплати заборгованості по пенсії, нарахованої за рішенням суду.

У зв’язку з цим, Верховний Суд у своїй постанові від 24 липня 2023 року у справі №420/6671/18 зазначив, що грошові кошти у вигляді заборгованості по пенсії, які належать стягувачу за судовим рішення, не є власністю Пенсійного фонду України та не знаходяться на його рахунках. Тому виконання судового рішення у повному обсязі можливе лише за наявності відповідного бюджетного призначення за рахунок Державного бюджету України.

Водночас стягнення з суб`єкта владних повноважень (територіального органу Пенсійного фонду України) коштів, які знаходяться на його рахунках, але призначені для іншої мети, можуть поставити під загрозу функціонування такого суб`єкта владних повноважень, виконання покладених на нього функцій та, відповідно, нанести шкоду необмеженій кількості осіб.

Також Верховний Суд погодився з тим, що здійснення виплати заборгованості по пенсії не може ставитися в залежність від бюджетних асигнувань, а органи державної влади та органи місцевого самоврядування не можуть посилатися на відсутність коштів як на причину невиконання своїх зобов`язань.

Отже, можна зробити висновок, що фактично єдиною причиною, яка ускладнює виконання рішення суду, є неналежне фінансування витрат по виплаті пенсії. Тому, доцільним є врегулювання на законодавчому рівні механізм фінансування по виплаті пенсії на виконання рішення суду шляхом виокремлення в бюджеті Пенсійного фонду України призначень для виплати сум пенсій, нарахованих на виконання рішень судів.

Нагадаємо, раніше «Судово-юридична газета» висвітлювала позицію Верховного Суду у постанові  від 24 липня 2023 року у справі №420/6671/18. Верховний Суд погодився з тим, що право особи, тобто стягувача, на здійснення виплати заборгованості по пенсії не може ставитися в залежність від бюджетних асигнувань, а органи державної влади та органи місцевого самоврядування не можуть посилатися на відсутність коштів як на причину невиконання своїх зобов`язань. У той же час, у спірному випадку йдеться не про право особи на такі виплати, а про правові підстави для зміни способу і порядку виконання судового рішення. Суд наголосив, що зміна способу і порядку виконання рішення суду, у такому випадку, не захищає право позивача на отримання сум заборгованості по пенсії, яка фактично може бути виплачена за наявності бюджетних асигнувань.

Автор: Наталя Мамченко

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