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  1. В Україні

Держава заборгувала пенсіонерам за рішеннями судів 66 млрд гривень

15:56, 7 березня 2024
Як зазначається, мова йде про борги за перерахунок пенсій, які отримали люди за попередні періоди.
Держава заборгувала пенсіонерам за рішеннями судів 66 млрд гривень
Джерело фото: eba.com.ua
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Сума заборгованості держави за рішеннями судів, у яких пенсіонери домоглися перерахунку розмірів своїх пенсій, зросла до 66 мільярдів гривень. Про це повідомила перша заступниця міністерки соціальної політики України Дарина Марчак, пише «Економічна правда».

Як зазначається, мова йде про борги за перерахунок пенсій, які отримали люди за попередні періоди. За словами Марчак, у 2023 році Уряд знайшов на погашення боргів лише близько 360 млн грн.

Як пояснила Марчак, у держави немає заборгованості за поточними виплатами. Водночас, коли суди приймають рішення про перерахунок пенсії для окремого позивача, зазвичай вони зобовʼязують державу виплатити ще й перераховану пенсію за попередні 5-10 років. Саме за цими перерахунками і виникла заборгованість.

Також за словами посадовці, однією з причин того, чому держава програє у судах проти пенсіонерів, є надмірна складність законодавства. Ще одна проблема полягає у тому, що окремі норми законодавства скасовуються Конституційним Судом, після чого позивачі вимагають від держави здійснити їм виплати за тими нормами, які діяли у попередніх редакціях законів.

Марчак зазначає, що проблема заборгованості за судовими рішеннями сьогодні є дуже великою і цей обсяг стрімко зростає.

Переважна частина цієї заборгованості, а саме 57%, виникла за судовими справами колишніх військовослужбовців та працівників силових органів для яких діє спеціальне пенсійне законодавство. Зокрема, воно передбачає прив'язку розміру пенсійної виплати до поточного розміру грошового забезпечення або заробітної плати, яку отримують військові та представники силових органів сьогодні.

Ще 26% суми заборгованості держави за пенсійними справами стосується виплат чорнобильцям.

Як ми писали, із 1 березня мільйони пенсіонерів отримають підвищені пенсії. Середня пенсія в Україні становитиме 5 717 грн, мінімальна – 2 725 грн, а найбільша – 23 610 грн.

Попри те, що збільшення пенсій коштуватиме державному бюджету 3 млрд грн на місяць, гроші на такі виплати у держави будуть, запевнила Міністерка соціальної політики України Оксана Жолнович.

Раніше «Судово-юридична газета» писала, що з 1 березня цього року в Україні передбачено проведення індексації пенсій, підвищення розмірів мінімальних пенсій по інвалідності колишнім військовослужбовцям та постраждалим внаслідок Чорнобильської катастрофи, збільшення рівня мінімальних пенсійних виплат окремим віковим категоріям пенсіонерів.

Перерахунок пенсій буде проведено без додаткових звернень пенсіонерів, за матеріалами пенсійних справ.

Кому і на яку суму будуть проіндексовані пенсії – ми писали тут.

Зазначимо, що у березні індексацію пенсій вперше провели одночасно для всіх пенсіонерів.

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