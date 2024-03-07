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Государство должно пенсионерам по решениям судов 66 млрд гривен

15:56, 7 марта 2024
Как отмечается, речь идет о долгах за перерасчет пенсий, которые получили люди в предыдущие периоды.
Государство должно пенсионерам по решениям судов 66 млрд гривен
Источник фото: eba.com.ua
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Сумма задолженности государства по решениям судов, в которых пенсионеры добились перерасчета размеров своих пенсий, выросла до 66 миллиардов гривен. Об этом сообщила первая заместительница министерки социальной политики Украины Дарья Марчак, пишет «Экономическая правда».

Как отмечается, речь идет о долгах за перерасчет пенсий, которые получили люди в предыдущие периоды. По словам Марчак, в 2023 году Правительство нашло на погашение долгов только около 360 млн грн.

Как пояснила Марчак, у государства нет задолженности по текущим выплатам. В то же время, когда суды принимают решение о перерасчете пенсии для отдельного истца, обычно они обязывают государство выплатить еще и перечисленную пенсию за предыдущие 5-10 лет. Именно по этим перерасчетам и возникла задолженность.

Также по словам должностного лица, одной из причин того, почему государство проигрывает в судах против пенсионеров, является чрезмерная сложность законодательства. Еще одна проблема состоит в том, что отдельные нормы законодательства упраздняются Конституционным Судом, после чего истцы требуют от государства осуществить им выплаты по тем нормам, которые действовали в предыдущих редакциях законов.

Марчак отмечает, что проблема задолженности по судебным решениям сегодня очень велика и этот объем стремительно растет.

Подавляющая часть этой задолженности, а именно 57%, возникла по судебным делам бывших военнослужащих и работников силовых органов, для которых действует специальное пенсионное законодательство. В частности, оно предусматривает привязку размера пенсионной выплаты к текущему размеру денежного довольствия или заработной платы, которую получают военные и представители силовых органов сегодня.

Еще 26% суммы задолженности государства по пенсионным делам касается выплат чернобыльцам.

Как мы писали, с 1 марта миллионы пенсионеров получат повышенные пенсии. Средняя пенсия в Украине будет составлять 5 717 грн, минимальная – 2 725 грн, а самая большая – 23 610 грн.

Несмотря на то, что увеличение пенсий обойдется государственному бюджету в 3 млрд грн в месяц, деньги на такие выплаты у государства будут, уверила Министерка социальной политики Украины Оксана Жолнович.

Ранее «Судебно-юридическая газета» писала, с 1 марта этого года в Украине предусмотрено проведение индексации пенсий, повышение размеров минимальных пенсий по инвалидности бывшим военнослужащим и пострадавшим в результате Чернобыльской катастрофы, увеличение уровня минимальных пенсионных выплат отдельным возрастным категориям пенсионеров.

Перерасчет пенсий будет произведен без дополнительных обращений пенсионеров, по материалам пенсионных дел.

Кому и на какую сумму будут проиндексированы пенсии – мы писали здесь.

Отметим, что в марте индексацию пенсий впервые провели одновременно для всех пенсионеров.

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