Практика судов

Лента новостей

Блоги
Публикации
Всегда есть законный путь обжалования – Верховный Суд отменил оправдательный приговор адвокату, который пытался вернуть автомобиль и дал взятку

Верховный Суд указал, что адвокат воспользовался возможностью подать следователю ходатайство о возвращении автомобиля, а после отказа в его удовлетворении – жалобу к следственному судье на бездействие следователя, и хотя судья отказал, однако это не препятствовало дальнейшим правовым действиям.

Документы на должность главы Государственной судебной администрации можно подать до 22 марта

В Высшем совете правосудия хотят видеть больше кандидатов на должность главы ГСА.

Если обличитель имел судимости и сотрудничали с органами расследования в других уголовных производствах, это еще не свидетельствует о наличии провокации – Верховный Суд

Наличие у лица судимостей, а также его сотрудничество с органами расследования в других уголовных производствах сами по себе не свидетельствуют о наличии провокации – Верховный Суд.

Верховный Суд объяснил, когда считается, что следователь своевременно обратился в суд с ходатайством о продлении срока досудебного расследования

Верховный Суд отменил решение судов, закрывших производство в связи с тем, что после уведомления о подозрении истек срок досудебного расследования.

Google меняет алгоритмы вывода сайтов в поиске – сайты с низкокачественным контентом будут показывать меньше

Google отмечает, что это уменьшит низкокачественное, неоригинальное содержание в результатах поиска на 40%.

  1. В Украине

Билеты на поезд можно выкупить автоматически: Укрзализныця запустила тестовый мониторинг

22:21, 7 марта 2024
Стартовало бета-тестирование мониторинга билетов с возможностью автоматического выкупа на поезда внутреннего сообщения.
Билеты на поезд можно выкупить автоматически: Укрзализныця запустила тестовый мониторинг
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Укрзализныця запускает бета-тестирование мониторинга билетов с возможностью автоматического выкупа на поезда внутреннего сообщения. Об этом сообщает УЗ.

Отмечается, что для пользователей, авторизованных через Дія.Підпис, в режиме тестирования доступен мониторинг двух типов:

  • мониторинг на поезда, которые уже находятся в продаже (с возможностью отслеживать наличие конкретных мест);
  • мониторинг по направлениям (с возможностью отслеживать появление в продаже поездов между выбранными городами).

В случае мониторинга поезда можно включить функцию автоматической покупки билетов.

«Для этого нужно внести данные пассажиров и оплатить заказ: при активации функции будет сразу происходит снятие средств, а в случае, если мониторинг будет отменен или нужные билеты не найдутся, средства вернутся на карту автоматически», - пояснила компания.

Когда необходимые билеты будут найдены, пользователи будут получать пуш-уведомления в приложении. Если функция автовыкупа активирована, то пользователям будет приходить пуш-уведомление об уже выкупленных билетах.

Тестовое приложение можно загрузить по ссылкам:

«Кротко предупреждаем: при использовании тестового приложения будут сниматься реальные средства, а билеты, приобретенные в режиме тестирования, будут действительны для поездок – так советуем не создавать множества мониторингов с автовыкупом, если вы не планируете быть пассажиром одновременно десятков рейсов», - подчеркнули в УЗ.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также

Рассмотрение законопроекта о мобилизации: электронный учет, пересмотр лиц с инвалидностью и другие правки — прямой эфир на Право ТВ
Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Рассмотрение законопроекта о мобилизации: электронный учет, пересмотр лиц с инвалидностью и другие правки — прямой эфир на Право ТВ
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Людмила Шеметенко
    Людмила Шеметенко
    суддя П'ятого апеляційного адміністративного суду
  • Сергій Власенко
    Сергій Власенко
    член Комітету Верховної Ради України з питань правової політики
  • Світлана Бородавкіна
    Світлана Бородавкіна
    суддя Чернігівського окружного адміністративного суду