Билеты на поезд можно выкупить автоматически: Укрзализныця запустила тестовый мониторинг

Стартовало бета-тестирование мониторинга билетов с возможностью автоматического выкупа на поезда внутреннего сообщения.

Укрзализныця запускает бета-тестирование мониторинга билетов с возможностью автоматического выкупа на поезда внутреннего сообщения. Об этом сообщает УЗ.

Отмечается, что для пользователей, авторизованных через Дія.Підпис, в режиме тестирования доступен мониторинг двух типов:

мониторинг на поезда, которые уже находятся в продаже (с возможностью отслеживать наличие конкретных мест);

мониторинг по направлениям (с возможностью отслеживать появление в продаже поездов между выбранными городами).

В случае мониторинга поезда можно включить функцию автоматической покупки билетов.

«Для этого нужно внести данные пассажиров и оплатить заказ: при активации функции будет сразу происходит снятие средств, а в случае, если мониторинг будет отменен или нужные билеты не найдутся, средства вернутся на карту автоматически», - пояснила компания.

Когда необходимые билеты будут найдены, пользователи будут получать пуш-уведомления в приложении. Если функция автовыкупа активирована, то пользователям будет приходить пуш-уведомление об уже выкупленных билетах.

Тестовое приложение можно загрузить по ссылкам:

«Кротко предупреждаем: при использовании тестового приложения будут сниматься реальные средства, а билеты, приобретенные в режиме тестирования, будут действительны для поездок – так советуем не создавать множества мониторингов с автовыкупом, если вы не планируете быть пассажиром одновременно десятков рейсов», - подчеркнули в УЗ.

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