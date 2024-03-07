Квитки на потяг можна викупити автоматично: Укрзалізниця запустила тестовий моніторинг

Стартувало бета-тестування моніторингу квитків з можливістю автоматичного викупу на поїзди внутрішнього сполучення.

Укрзалізниця запускає бета-тестування моніторингу квитків з можливістю автоматичного викупу на поїзди внутрішнього сполучення. Про це повідомляє УЗ.

Зазначається, що для користувачів, авторизованих через Дія.Підпис, в режимі тестування доступний моніторинг двох типів:

моніторинг на поїзди, які вже у продажу (з можливістю відстежувати наявність конкретних місць);

моніторинг на напрямки (з можливістю відстежувати появу в продажі поїздів між обраними містами).

У випадку моніторингу конкретного поїзда можливо увімкнути функцію автоматичної купівлі квитків.

«Для цього треба внести дані пасажирів та оплатити замовлення: при активації функції одразу відбуватиметься зняття коштів, а у випадку, якщо моніторинг буде скасований або потрібні квитки не знайдуться, кошти повернуться на картку автоматично», - пояснила компанія.

Коли ж необхідні квитки будуть знайдені, користувачі отримуватимуть пуш-сповіщення у застосунку. Якщо функція автовикупу активована, то користувачам приходитиме пуш-сповіщення про вже викуплені квитки.

Тестовий застосунок можна завантажити за посиланнями:

«Лагідно попереджаємо: при використанні тестового застосунку будуть зніматись реальні кошти, а квитки, придбані в режимі тестування, будуть дійсними для поїздок - тож радимо не створювати безлічі моніторингів з автовикупом, якщо ви не плануєте бути пасажиром одночасно десятків рейсів», - наголосили в УЗ.

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