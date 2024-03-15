В Естонії росіянин заплатив 400 євро штрафу за георгіївську стрічку

Громадянина рф оштрафували за георгіївську стрічку на кордоні з Естонією.

Джерело фото: ERR

На пункті пропуску кордону «Нарва-1» естонські прикордонники оштрафували громадянина російської федерації за наявність георгіївської стрічки на його рюкзаку під час перетину кордону з Естонії до росії. Про це повідомляє ERR.

Згідно з повідомленням префектури Іда-Вірумаа, 14 березня прикордонники виявили георгіївську стрічку на рюкзаку російського громадянина. Чоловіку пояснили, що використання подібної символіки є забороненим в Естонії. Після цього йому було накладено штраф у розмірі 400 євро, після сплати якого йому дозволено продовжити подорож до Івангорода.

Георгіївську стрічку було конфісковано прикордонниками.

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