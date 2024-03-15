В Эстонии россиянин заплатил 400 евро штрафа за георгиевскую ленту

Гражданина рф оштрафовали за георгиевскую ленту на границе с Эстонией.

Источник фото: ERR

На пункте пропуска границы "Нарва-1" эстонские пограничники оштрафовали гражданина российской федерации за наличие георгиевской ленты на его рюкзаке во время пересечения границы из Эстонии в россию. Об этом сообщает ERR.

Согласно сообщению префектуры Ида-Вирумаа, 14 марта пограничники обнаружили георгиевскую ленту на рюкзаке российского гражданина. Мужчине объяснили, что использование подобной символики является запрещенным в Эстонии. После этого ему был наложен штраф в размере 400 евро, после уплаты которого ему разрешено продолжить путешествие в Ивангород.

Георгиевская лента была конфискована пограничниками.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.