На Закарпатье будут судить клириков УПЦ МП, разоблаченных на пропаганде коммунизма

Клирики УПЦ МП публично распространяли через интернет запрещенную коммунистическую символику и советские лозунги.

Управление СБ Украины в Закарпатской области сообщило, что перед судом предстанут два клирика УПЦ МП, который разоблачили на пропаганде коммунизма. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В спецслужбе отмечают, что настоятель храма и священник мужского монастыря Хустской епархии УПЦ МП на Закарпатье публично распространяли через Интернет запрещенную коммунистическую символику и советские лозунги.

Будучи идеологическими сторонниками коммунистического режима, они распространяли пропаганду бывшего СССР.

Материалы дел в отношении злоумышленников направлены в суд. Они подозреваются в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 436-1 (распространение коммунистической символики и пропаганда коммунистического тоталитарного режима) Уголовного кодекса.

В СБУ добавляют, что мужчинам грозит до 5 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

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