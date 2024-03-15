На Закарпатті судитимуть кліриків УПЦ МП, яких викрили на пропаганді комунізму

Клірики УПЦ МП публічно розповсюджували через інтернет заборонену комуністичну символіку та радянські гасла.

Управління СБ України в Закарпатській області повідомило, що перед судом постануть двоє кліриків УПЦ МП, яких викрили на пропаганді комунізму. Про це інформує пресслужба відомства.

У спецслужбі зазначають, що настоятель храму та священник чоловічого монастиря Хустської єпархії УПЦ МП на Закарпатті публічно розповсюджували через інтернет заборонену комуністичну символіку та радянські гасла.

Будучи ідеологічними прихильниками комуністичного режиму, вони поширювали пропаганду колишнього срср.

Матеріали справ стосовно зловмисників скеровано до суду. Вони підозрюються у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 436-1 (поширення комуністичної символіки та пропаганда комуністичного тоталітарного режиму) Кримінального кодексу України.

У СБУ додають, що чоловікам загрожує до 5 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

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