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Захисник Всеволода Князєва звернувся до суду з клопотанням про витребування від Офісу Генпрокурора повних відомостей з ЄРДР, адже в матеріалах кримінального провадження відсутні докази реєстрації в ЄРДР епізоду одержання неправомірної вигоди, в якому обвинувачується Всеволод Князєв.

У Верховній Раді зареєстрували законопроект про мобілізацію засуджених

Законопроектом пропонується внести зміни до Кримінального кодексу, КПК та інших законодавчих актів щодо мобілізації засуджених.

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Разом з тим, Державна прикордонна служба і без закону про мобілізацію застосовує відповідну практику.

У кандидатів, які отримали по дві рекомендації для призначення на посади суддів виникли проблеми: позиція ВРП

Вища рада правосуддя порадила кандидатам відмовитися від однієї з рекомендацій.

Правоохоронці повідомляють Раду адвокатів або вже після того, як почався обшук чи затримання адвоката, або набагато раніше, роблячи з адвокатів «почекунів», - РА Київської області

Почастішали випадки, коли правоохоронці повідомляють Раду адвокатів або вже після того як розпочався обшук чи затримання адвоката, або навпаки – набагато раніше, очевидно вважаючи, що адвокатам буде неважко виконати роль «почекунів», очікуючи по декілька годин на вулиці.

  1. В Україні

На Закарпатті судитимуть кліриків УПЦ МП, яких викрили на пропаганді комунізму

18:08, 15 березня 2024
Клірики УПЦ МП публічно розповсюджували через інтернет заборонену комуністичну символіку та радянські гасла.
На Закарпатті судитимуть кліриків УПЦ МП, яких викрили на пропаганді комунізму
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Управління СБ України в Закарпатській області повідомило, що перед судом постануть двоє кліриків УПЦ МП, яких викрили на пропаганді комунізму. Про це інформує пресслужба відомства.

У спецслужбі зазначають, що настоятель храму та священник чоловічого монастиря Хустської єпархії УПЦ МП на Закарпатті публічно розповсюджували через інтернет заборонену комуністичну символіку та радянські гасла.

Будучи ідеологічними прихильниками комуністичного режиму, вони поширювали пропаганду колишнього срср.

Матеріали справ стосовно зловмисників скеровано до суду. Вони підозрюються у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 436-1 (поширення комуністичної символіки та пропаганда комуністичного тоталітарного режиму) Кримінального кодексу України.

У СБУ додають, що чоловікам загрожує до 5 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

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