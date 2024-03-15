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Народні депутати пропонують ввести пільги на ввезення автомобілів в Україну для військовослужбовців, що проходили службу після 24 лютого 2022 року

Верховній Раді пропонують ввести пільгове ввезення авто для осіб, які проходили військову службу після 24 лютого 2022 року.

Депутати пропонують включити до бюджету Пенсійного фонду кошти на виконання рішень судів щодо виплати пенсій

Автори законопроекту посилаються на позицію Верховного Суду, який вказав, що здійснення виплати заборгованості по пенсії не може ставитися в залежність від бюджетних асигнувань, а органи державної влади та органи місцевого самоврядування не можуть посилатися на відсутність коштів як на причину невиконання своїх зобов’язань.

16 березня набуде чинності закон про скасування відповідальності платників податків за помилкове зазначення неправильного бюджетного рахунку отримувача коштів за умови своєчасної сплати

Також закон унормовує питання встановлення податкових пільг щодо плати за землю та податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки на територіях, щодо яких прийнято рішення про обов’язкову евакуацію населення.

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Вища кваліфікаційна комісія суддів хоче, щоб у конкурсі взяли участь більше кандидатів.

Замість фіскально орієнтованого контролера – доброзичливий account manager: стало відомо, як потрапити до «клубу білого бізнесу»

До «клубу білого бізнесу» щоквартально включатимуться юридичні особи та ФОП, які відповідатимуть низці вимог та критеріїв, зокрема, до рівня сплати податків і рівня нарахування заробітної плати: опубліковано законопроект.

  1. Судова практика

На Хмельниччині сімнадцятий раз судили жінку за крадіжу

13:39, 15 березня 2024
Суд виніс новий вирок для 47-річної жительки Первомайська за крадіжку.
На Хмельниччині сімнадцятий раз судили жінку за крадіжу
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У Хмельницькому міськрайонному суді відбулося відкрите судове засідання, під час якого розглядалося кримінальне провадження щодо 47-річної жительки Первомайська, Миколаївської області. Жінку, яка раніше була судима 16 разів за злочини проти власності у різних областях України, знову обвинувачували у крадіжці, вчиненій в умовах воєнного стану, за ч. 4 ст. 185 КК України. Санкція статті передбачає позбавлення волі строком від п’яти до восьми років.

У кінці грудня 2023 року в одному із магазинів Хмельницького обвинувачена витягла з кишені пальто потерпілої мобільний телефон марки «іРhone», завдавши їй майнової шкоди майже на 23 тисячі гривень. Зловмисницю швидко затримали працівники поліції, яким вона добровільно віддала вкрадене.

Допитана в судовому засіданні обвинувачена свою вину у вчиненому визнала та щиро розкаялася. Суд врахував це. Однак обставиною, що обтяжує покарання обвинуваченій, є рецидив злочинів. Також суд взяв до уваги й правову позицію прокурора, згідно з якою ризик вчинення повторного кримінального правопорушення є достатньо високим, й виправлення  жінки без позбавлення або обмеження волі неможливе. 

Дослідивши всі матеріали справи суд визнав вину обвинуваченої і призначив їй покарання у виді п’яти років, двох місяців позбавлення волі, з урахуванням тієї частини покарання, яку жінка ще не відбула за своїм попереднім вироком. Також із неї стягнуто на користь державного бюджету близько півтори тисячі документально підтверджених витрат  на залучення експерта. На вирок може бути подана апеляційна скарга.

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