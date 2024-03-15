На Хмельниччині сімнадцятий раз судили жінку за крадіжу

Суд виніс новий вирок для 47-річної жительки Первомайська за крадіжку.

У Хмельницькому міськрайонному суді відбулося відкрите судове засідання, під час якого розглядалося кримінальне провадження щодо 47-річної жительки Первомайська, Миколаївської області. Жінку, яка раніше була судима 16 разів за злочини проти власності у різних областях України, знову обвинувачували у крадіжці, вчиненій в умовах воєнного стану, за ч. 4 ст. 185 КК України. Санкція статті передбачає позбавлення волі строком від п’яти до восьми років.

У кінці грудня 2023 року в одному із магазинів Хмельницького обвинувачена витягла з кишені пальто потерпілої мобільний телефон марки «іРhone», завдавши їй майнової шкоди майже на 23 тисячі гривень. Зловмисницю швидко затримали працівники поліції, яким вона добровільно віддала вкрадене.

Допитана в судовому засіданні обвинувачена свою вину у вчиненому визнала та щиро розкаялася. Суд врахував це. Однак обставиною, що обтяжує покарання обвинуваченій, є рецидив злочинів. Також суд взяв до уваги й правову позицію прокурора, згідно з якою ризик вчинення повторного кримінального правопорушення є достатньо високим, й виправлення жінки без позбавлення або обмеження волі неможливе.

Дослідивши всі матеріали справи суд визнав вину обвинуваченої і призначив їй покарання у виді п’яти років, двох місяців позбавлення волі, з урахуванням тієї частини покарання, яку жінка ще не відбула за своїм попереднім вироком. Також із неї стягнуто на користь державного бюджету близько півтори тисячі документально підтверджених витрат на залучення експерта. На вирок може бути подана апеляційна скарга.

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