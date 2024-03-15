На Хмельнитчине семнадцатый раз судили женщину за кражу

Суд вынес новый приговор для 47-летней жительницы Первомайска за кражу.

В Хмельницком горрайонном суде состоялось открытое судебное заседание, во время которого рассматривалось уголовное производство в отношении 47-летней жительницы Первомайска, Николаевской области. Женщину, которая ранее была судима 16 раз за преступления против собственности в разных областях Украины, снова обвиняли в краже, совершенной в условиях военного положения, по ч. 4 ст. 185 УК Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы сроком от пяти до восьми лет.

В конце декабря 2023 года в одном из магазинов Хмельницкого обвиняемая вытащила из кармана пальто потерпевшей мобильный телефон марки "іРһопе", нанеся ей имущественный ущерб почти на 23 тысячи гривен. Злоумышленницу быстро задержали сотрудники полиции, которым она добровольно отдала украденное.

Допрошенная в судебном заседании обвиняемая свою вину в содеянном признала и искренне раскаялась. Суд учел это. Однако обстоятельством, отягчающим наказание обвиняемой, является рецидив преступлений. Также суд принял во внимание и правовую позицию прокурора, согласно которой риск совершения повторного уголовного преступления является достаточно высоким, и исправление женщины без лишения или ограничения свободы невозможно.

Исследовав все материалы дела суд признал вину обвиняемой и назначил ей наказание в виде пяти лет, двух месяцев лишения свободы, с учетом той части наказания, которую женщина еще не отбыла по своему предыдущему приговору. Также с нее взыскано в пользу государственного бюджета около полутора тысяч документально подтвержденных расходов на привлечение эксперта. На приговор может быть подана апелляционная жалоба.

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