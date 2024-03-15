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Депутаты предлагают включить в бюджет Пенсионного фонда средства на исполнение решений судов по выплате пенсий

Авторы законопроекта ссылаются на позицию Верховного Суда, указавшего, что осуществление выплаты задолженности по пенсии не может ставиться в зависимость от бюджетных ассигнований, а органы государственной власти и органы местного самоуправления не могут ссылаться на отсутствие средств как причину невыполнения своих обязательств.

16 марта вступит в силу закон об отмене ответственности налогоплательщиков за ошибочное указание неправильного бюджетного счета получателя средств при своевременной уплате

Также закон нормирует вопрос установления налоговых льгот по плате за землю и налогу на недвижимое имущество, отличное от земельного участка на территориях, по которым принято решение об обязательной эвакуации населения.

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  1. Судебная практика

На Хмельнитчине семнадцатый раз судили женщину за кражу

13:39, 15 марта 2024
Суд вынес новый приговор для 47-летней жительницы Первомайска за кражу.
На Хмельнитчине семнадцатый раз судили женщину за кражу
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В Хмельницком горрайонном суде состоялось открытое судебное заседание, во время которого рассматривалось уголовное производство в отношении 47-летней жительницы Первомайска, Николаевской области. Женщину, которая ранее была судима 16 раз за преступления против собственности в разных областях Украины, снова обвиняли в краже, совершенной в условиях военного положения, по ч. 4 ст. 185 УК Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы сроком от пяти до восьми лет.

В конце декабря 2023 года в одном из магазинов Хмельницкого обвиняемая вытащила из кармана пальто потерпевшей мобильный телефон марки "іРһопе", нанеся ей имущественный ущерб почти на 23 тысячи гривен. Злоумышленницу быстро задержали сотрудники полиции, которым она добровольно отдала украденное.

Допрошенная в судебном заседании обвиняемая свою вину в содеянном признала и искренне раскаялась. Суд учел это. Однако обстоятельством, отягчающим наказание обвиняемой, является рецидив преступлений. Также суд принял во внимание и правовую позицию прокурора, согласно которой риск совершения повторного уголовного преступления является достаточно высоким, и исправление женщины без лишения или ограничения свободы невозможно. 

Исследовав все материалы дела суд признал вину обвиняемой и назначил ей наказание в виде пяти лет, двух месяцев лишения свободы, с учетом той части наказания, которую женщина еще не отбыла по своему предыдущему приговору. Также с нее взыскано в пользу государственного бюджета около полутора тысяч документально подтвержденных расходов на привлечение эксперта. На приговор может быть подана апелляционная жалоба.

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