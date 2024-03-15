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Депутаты предлагают включить в бюджет Пенсионного фонда средства на исполнение решений судов по выплате пенсий

Авторы законопроекта ссылаются на позицию Верховного Суда, указавшего, что осуществление выплаты задолженности по пенсии не может ставиться в зависимость от бюджетных ассигнований, а органы государственной власти и органы местного самоуправления не могут ссылаться на отсутствие средств как причину невыполнения своих обязательств.

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  1. В Украине

В Украину вернули тела 100 погибших защитников

13:09, 15 марта 2024
Состоялось очередное репатриационное мероприятие, по результатам которого в Украину возвращены 100 погибших защитников Украины.
В Украину вернули тела 100 погибших защитников
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В Украину вернули тела еще 100 погибших защитников в рамках очередного репатриационного мероприятия. Об этом сообщает Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными.

«Состоялась очередная репатриационная мера, по результатам которой в Украину возвращены 100 погибших Защитников Украины», – говорится в сообщении.

Указано, что тела защитников удалось вернуть благодаря взаимодействию КШППВ, СБУ, МВД, Центральному управлению гражданско-военного сотрудничества ВСУ, ГСЧС, а также другим структурам Сектора безопасности Украины и Международному комитету Красного Креста.

ВСУ должны обеспечить перевозку тел в определенные госучреждения, чтобы потом их могли передать правоохранителям и судебно-медицинским экспертам. Это нужно, чтобы установить личности погибших защитников.

Тела защитников после идентификации будут переданы семьям для достойного захоронения.

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