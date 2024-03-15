В Україну повернули тіла 100 загиблих захисників

Відбувся черговий репатріаційний захід, за результатами якого в Україну повернені 100 загиблих оборонців України.

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В Україну повернули тіла ще 100 загиблих захисників у межах чергового репатріаційного заходу. Про це повідомляє Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими.

«Відбувся черговий репатріаційний захід, за результатами якого в Україну повернені 100 загиблих Оборонців України», – йдеться у повідомленні.

Вказано, що тіла захисників вдалося повернути завдяки взаємодії КШППВ, СБУ, МВС, Центрального управління цивільно-військового співробітництва ЗСУ, ДСНС, а також інших структур Сектору безпеки України та Міжнародному комітету Червоного Хреста.

ЗСУ мають забезпечити перевезення тіл до визначених держустанов, аби потім їх могли передати правоохоронцям та судово-медичним експертам. Це потрібно, аби встановити особи загиблих захисників.

Тіла оборонців після ідентифікації будуть передані родинам для гідного поховання.

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