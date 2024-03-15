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Народні депутати пропонують ввести пільги на ввезення автомобілів в Україну для військовослужбовців, що проходили службу після 24 лютого 2022 року

Верховній Раді пропонують ввести пільгове ввезення авто для осіб, які проходили військову службу після 24 лютого 2022 року.

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Також закон унормовує питання встановлення податкових пільг щодо плати за землю та податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки на територіях, щодо яких прийнято рішення про обов’язкову евакуацію населення.

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  1. В Україні

В Україну повернули тіла 100 загиблих захисників

13:09, 15 березня 2024
Відбувся черговий репатріаційний захід, за результатами якого в Україну повернені 100 загиблих оборонців України.
В Україну повернули тіла 100 загиблих захисників
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В Україну повернули тіла ще 100 загиблих захисників у межах чергового репатріаційного заходу. Про це повідомляє Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими.

«Відбувся черговий репатріаційний захід, за результатами якого в Україну повернені 100 загиблих Оборонців України», – йдеться у повідомленні.

Вказано, що тіла захисників вдалося повернути завдяки взаємодії КШППВ, СБУ, МВС, Центрального управління цивільно-військового співробітництва ЗСУ, ДСНС, а також інших структур Сектору безпеки України та Міжнародному комітету Червоного Хреста.

ЗСУ мають забезпечити перевезення тіл до визначених держустанов, аби потім їх могли передати правоохоронцям та судово-медичним експертам. Це потрібно, аби встановити особи загиблих захисників.

Тіла оборонців після ідентифікації будуть передані родинам для гідного поховання.

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