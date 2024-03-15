Практика судов

Лента новостей

Блоги
Публикации
Депутаты предлагают включить в бюджет Пенсионного фонда средства на исполнение решений судов по выплате пенсий

Авторы законопроекта ссылаются на позицию Верховного Суда, указавшего, что осуществление выплаты задолженности по пенсии не может ставиться в зависимость от бюджетных ассигнований, а органы государственной власти и органы местного самоуправления не могут ссылаться на отсутствие средств как причину невыполнения своих обязательств.

16 марта вступит в силу закон об отмене ответственности налогоплательщиков за ошибочное указание неправильного бюджетного счета получателя средств при своевременной уплате

Также закон нормирует вопрос установления налоговых льгот по плате за землю и налогу на недвижимое имущество, отличное от земельного участка на территориях, по которым принято решение об обязательной эвакуации населения.

Документы на должности судей ВАКС и АП ВАКС можно подать до 30 марта

Высшая квалификационная комиссия судей хочет, чтобы в конкурсе приняло участие больше кандидатов.

Вместо фискально ориентированного контролера – доброжелательный account manager: стало известно, как попасть в «клуб белого бизнеса»

В «клуб белого бизнеса» будут ежеквартально включаться юридические лица и ФЛП, которые будут отвечать ряду требований и критериев, в частности, к уровню уплаты налогов и уровню начисления заработной платы: опубликован законопроект.

Представитель военной администрации предложил судье «решить вопрос» в отношении гражданина, не явившегося в ТЦК: скандал в Полтавской области

Территориальное управление ГСА выступило посредником и организовало встречу служащего военной администрации с председателем суда.

  1. Публикации
  2. / В Украине

16 марта вступит в силу закон об отмене ответственности налогоплательщиков за ошибочное указание неправильного бюджетного счета получателя средств при своевременной уплате

13:05, 15 марта 2024
Также закон нормирует вопрос установления налоговых льгот по плате за землю и налогу на недвижимое имущество, отличное от земельного участка на территориях, по которым принято решение об обязательной эвакуации населения.
16 марта вступит в силу закон об отмене ответственности налогоплательщиков за ошибочное указание неправильного бюджетного счета получателя средств при своевременной уплате
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

16 марта вступит в силу Закон «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и другие законы Украины об усовершенствовании онлайн-коммуникации с налогоплательщиками и уточнении отдельных положений законодательства» №3603-IX (законопроект 9662).

Закон предусматривает:

  • нормирование вопроса установления налоговых льгот по плате за землю и налогу на недвижимое имущество, отличное от земельного участка на территориях, по которым принято решение об обязательной эвакуации населения (принятие решения сельских, поселковых, городских советов, военных администраций и военно-гражданских администраций) является обязательным);
  • отмена ответственности за ошибочное указание налогоплательщиком в платежных документах неправильного бюджетного счета получателя средств (при условии своевременной уплаты);
  • расширение случаев взаимодействия налогоплательщика с контролирующим органом в режиме видеоконференции (кроме рассмотрения материалов жалоб и проверок на процедуры взаимного согласования);

решение вопроса налаживания обмена информацией между налоговыми органами и Центральным депозитарием ценных бумаг и депозитарными учреждениями, уполномоченными обслуживать счета владельцев долей обществ в учетной системе долей обществ;

  • сокращение сроков бюджетного возмещения;
  • осовременивание порядка привлечения товарных бирж к продаже имущества, находящегося в налоговом залоге;
  • предоставление возможности учета просьбы налогоплательщика о включении в Реестр неприбыльных учреждений и организаций, регистрации плательщиком налога на добавленную стоимость и единого налога не только при государственной регистрации нового юридического лица, но и при подаче заявления о государственной регистрации изменений в сведения о юридическом лице;
  • отмена ограничения для плательщиков минимального налогового обязательства относительно срока для обращения о проведении сверки данных, который составляет только тридцать дней со дня вручения НПД и т.д.

Ниже приводим текст закона.

Автор: Наталья Мамченко

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также

Рассмотрение законопроекта о мобилизации: электронный учет, пересмотр лиц с инвалидностью и другие правки — прямой эфир на Право ТВ
Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Рассмотрение законопроекта о мобилизации: электронный учет, пересмотр лиц с инвалидностью и другие правки — прямой эфир на Право ТВ
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Оксана Поплавська
    Оксана Поплавська
    суддя Святошинського районного суду міста Києва