16 марта вступит в силу закон об отмене ответственности налогоплательщиков за ошибочное указание неправильного бюджетного счета получателя средств при своевременной уплате

Также закон нормирует вопрос установления налоговых льгот по плате за землю и налогу на недвижимое имущество, отличное от земельного участка на территориях, по которым принято решение об обязательной эвакуации населения.

16 марта вступит в силу Закон «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и другие законы Украины об усовершенствовании онлайн-коммуникации с налогоплательщиками и уточнении отдельных положений законодательства» №3603-IX (законопроект 9662).

Закон предусматривает:

нормирование вопроса установления налоговых льгот по плате за землю и налогу на недвижимое имущество, отличное от земельного участка на территориях, по которым принято решение об обязательной эвакуации населения (принятие решения сельских, поселковых, городских советов, военных администраций и военно-гражданских администраций) является обязательным);

отмена ответственности за ошибочное указание налогоплательщиком в платежных документах неправильного бюджетного счета получателя средств (при условии своевременной уплаты);

расширение случаев взаимодействия налогоплательщика с контролирующим органом в режиме видеоконференции (кроме рассмотрения материалов жалоб и проверок на процедуры взаимного согласования);

решение вопроса налаживания обмена информацией между налоговыми органами и Центральным депозитарием ценных бумаг и депозитарными учреждениями, уполномоченными обслуживать счета владельцев долей обществ в учетной системе долей обществ;

сокращение сроков бюджетного возмещения;

осовременивание порядка привлечения товарных бирж к продаже имущества, находящегося в налоговом залоге;

предоставление возможности учета просьбы налогоплательщика о включении в Реестр неприбыльных учреждений и организаций, регистрации плательщиком налога на добавленную стоимость и единого налога не только при государственной регистрации нового юридического лица, но и при подаче заявления о государственной регистрации изменений в сведения о юридическом лице;

отмена ограничения для плательщиков минимального налогового обязательства относительно срока для обращения о проведении сверки данных, который составляет только тридцать дней со дня вручения НПД и т.д.

Ниже приводим текст закона.

Автор: Наталья Мамченко

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