«Срочно нужны деньги на лечение»: в Харькове суд наказал мошенника

Всего установлено двенадцать эпизодов совершения преступления мошенником.

В Харькове суд признал виновным 34-летнего мужчину по факту покушения на мошенничество. Ему назначено наказание в виде 5 лет лишения свободы.

Как сообщила Харьковская областная прокуратура, мужчина, ранее уже привлекавшийся к уголовной ответственности за корыстные преступления, имея не снятую и не погашенную судимость, снова нарушил закон. Злоумышленник звонил пострадавшим и представлялся их знакомым, который попал в больницу и срочно нуждается в деньгах на лечение.

В прокуратуре отмечают, что мошенник оказывал психологическое давление и использовал манипулятивные приемы, поэтому большая часть его жертв теряла бдительность. Попав на крючок, потерпевшие переводили деньги на карту, которую указывал мошенник.

Однако некоторым удалось сохранить собственные средства — они смогли распознать обман и вовремя завершить разговор со злоумышленником.

Среди пострадавших – жители Харькова, Винницы, Хмельницкого, а также Харьковской, Запорожской, Львовской, Ивано-Франковской, Тернопольской областей. Они передавали мошеннику разные суммы — от одной до шести тысяч гривен.

Всего установлено двенадцать эпизодов совершения преступления мошенником.

В ходе судебного разбирательства обвиняемый признал свою вину.

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