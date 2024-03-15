В Германии разыскали многонедельного младенца погибшей украинской беженки

Немецкая полиция разыскала ребенка украинской беженки и отправила младенца в больницу.

Источник фото: bild

Немецкие правоохранительные органы успешно спасли жизнь ребенка, которого разыскивали после обнаружения тела его матери, украинской беженки, на берегу Рейна. Об этом сообщает Bild.

Полиция Мангейма в пятницу сообщила, что девочку, которой было всего несколько недель, нашли живой. Ребенок был найден под опекой двух мужчин.

Двое мужчин, в возрасте 43 и 44 года, были временно арестованы в связи с этим, а затем они предстали перед судьей, арестованы и доставлены в исправительное учреждение.

Полиция заявила, что девочка была взята под опеку, невредимой, и доставлена в больницу. Сравнение ДНК подтвердило, что ребенок является дочерью погибшей украинки. Сейчас малыш находится под опекой управления по делам молодежи.

Специальная комиссия "Рампе" активно разыскивала и мать убитой женщины с момента обнаружения ее тела рядом с базой НАТО. Поиски 51-летней женщины еще продолжаются.

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