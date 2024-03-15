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Предъявление военного билета при пересечении границы – Комитет поддержал исключение нормы из законопроекта о мобилизации

Вместе с тем, Государственная пограничная служба и без закона о мобилизации применяет соответствующую практику.

У кандидатов, получивших по две рекомендации для назначения на должности судей, возникли проблемы: позиция Совета правосудия

Высший совет правосудия посоветовал кандидатам отказаться от одной из рекомендаций.

Правоохранители уведомляют Совет адвокатов или уже после того, как начался обыск или задержание адвоката, или гораздо раньше, делая из адвокатов «ждунов», - СА Киевской области

Участились случаи, когда правоохранители уведомляют Совет адвокатов или уже после того, как начался обыск или задержание адвоката, или наоборот – гораздо раньше, очевидно полагая, что адвокатам будет нетрудно выполнить роль «ждунов», ожидая по несколько часов на улице.

Народные депутаты предлагают ввести льготы на ввоз автомобилей в Украину для военнослужащих, проходивших службу после 24 февраля 2022 года

Верховной Раде предлагают ввести льготный ввоз авто для лиц, проходивших военную службу после 24 февраля 2022 года.

Депутаты предлагают включить в бюджет Пенсионного фонда средства на исполнение решений судов по выплате пенсий

Авторы законопроекта ссылаются на позицию Верховного Суда, указавшего, что осуществление выплаты задолженности по пенсии не может ставиться в зависимость от бюджетных ассигнований, а органы государственной власти и органы местного самоуправления не могут ссылаться на отсутствие средств как причину невыполнения своих обязательств.

  1. В мире

В Германии разыскали многонедельного младенца погибшей украинской беженки

16:20, 15 марта 2024
Немецкая полиция разыскала ребенка украинской беженки и отправила младенца в больницу.
В Германии разыскали многонедельного младенца погибшей украинской беженки
Источник фото: bild
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Немецкие правоохранительные органы успешно спасли жизнь ребенка, которого разыскивали после обнаружения тела его матери, украинской беженки, на берегу Рейна. Об этом сообщает Bild.

Полиция Мангейма в пятницу сообщила, что девочку, которой было всего несколько недель, нашли живой. Ребенок был найден под опекой двух мужчин.

Двое мужчин, в возрасте 43 и 44 года, были временно арестованы в связи с этим, а затем они предстали перед судьей, арестованы и доставлены в исправительное учреждение.

Полиция заявила, что девочка была взята под опеку, невредимой, и доставлена в больницу. Сравнение ДНК подтвердило, что ребенок является дочерью погибшей украинки. Сейчас малыш находится под опекой управления по делам молодежи.

Специальная комиссия "Рампе" активно разыскивала и мать убитой женщины с момента обнаружения ее тела рядом с базой НАТО. Поиски 51-летней женщины еще продолжаются.

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