В Німеччині розшукали кількатижневе немовля загиблої української біженки

Німецька поліція розшукала дитину української біженки та відправила немовля до лікарні.

Джерело фото: bild

Німецькі правоохоронні органи успішно врятували життя дитини, яку розшукували після виявлення тіла її матері, української біженки, на березі Рейну. Про це повідомляє Bild.

Поліція Мангейма у п'ятницю повідомила, що дівчинку, якій було лише кілька тижнів, знайшли живою. Дитину було знайдено під опікою двох чоловіків.

Двоє чоловіків, віком 43 і 44 роки, були тимчасово заарештовані у зв'язку з цим, а потім вони з'явилися перед суддею, арештовані та доставлені до виправної установи.

Поліція заявила, що дівчинку взяли під опіку, неушкодженою, і доставили в лікарню. Порівняння ДНК підтвердило, що дитина є донькою загиблої українки. Зараз малюк перебуває під опікою управління у справах молоді.

Спеціальна комісія "Рампе" активно розшукувала і матір вбитої жінки з моменту виявлення її тіла поруч із базою НАТО. Пошуки 51-річної жінки ще тривають.

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