«Терміново потрібні гроші на лікування»: у Харкові суд покарав шахрая

Усього встановлено дванадцять епізодів вчинення злочину шахраєм.

У Харкові суд визнав винним 34-річного чоловіка за фактом шахрайства. Йому призначено покарання у виді 5 років позбавлення волі.

Як повідомила Харківська обласна прокуратура, чоловік, який раніше вже притягався до кримінальної відповідальності за корисливі злочини, маючи не зняту і не погашену судимість, знову порушив закон. Зловмисник дзвонив потерпілим і представлявся їхнім знайомим, який потрапив у лікарню і терміново потребує грошей на лікування.

У прокуратурі зазначають, що шахрай здійснював психологічний тиск та використовував маніпулятивні прийоми, тому більша частина його жертв втрачали пильність. Потрапивши на гачок, потерпілі переказували гроші на карту, яку вказував шахрай.

Однак деяким з них вдалось зберегти власні кошти — вони змогли розпізнати обман і вчасно завершити розмову зі зловмисником.

Серед потерпілих — мешканці Харкова, Вінниці, Хмельницького, а також Харківської, Запорізької, Львівської, Івано-Франківської, Тернопільської областей. Вони переказували шахраю різні суми — від однієї до шести тисяч гривень.

Усього встановлено дванадцять епізодів вчинення злочину шахраєм.

Під час судового розгляду обвинувачений визнав свою вину.

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