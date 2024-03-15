В Одесі внаслідок ракетного удару поранено більше 20 людей, є жертви

Пошкоджено 10 будинків, газопровід низького тиску та пожежно-рятувальні автомобілі.

Фото: ДСНС

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15 березня росія здійснила ракетний обстріл Одеси, внаслідок якого було пошкоджено цивільну інфраструктуру.

На місці влучання виникла пожежа. Рятувальники негайно прибули на місце події та розпочали гасіння вогню, розбір завалів та пошук постраждалих.

Під час проведення рятувальних робіт ворог здійснив повторний ракетний удар, внаслідок якого загинув рятувальник, повідомляє ДСНС.

За попередньою інформацією, 20 людей отримали травми, 5 з яких – співробітники ДСНС. Всім постраждалим надається необхідна медична допомога.

Удар також пошкодив 10 приватних будинків, станцію технічного обслуговування, газопровід низького тиску та 2 пожежно-рятувальні автомобілі.

Наразі тривають роботи з ліквідації пожежі газопроводу та приватного будинку на загальній площі близько 120 кв. м.

ОНОВЛЕНО: Прокуратура повідомляє про 8 жертв обстрілу Одеси. Дані ще можуть змінитись, на місці працюють рятувальники. Розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством.

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