Повышение пенсии в апреле: части пенсионеров перечислят выплаты

Некоторым пенсионерам увеличат пенсии уже в апреле.

В апреле гражданам старше 65 лет, имеющим полный страховой стаж и работающим пенсионерам пересчитают пенсию, передает портал «На пенсии».

С 1 января 2024 размер минимальной зарплаты вырос до 7 100 грн. Поэтому пенсионеры старше 65 лет, имеющие полный стаж, теперь получают пенсии не менее 2 840 грн вместо 2 680 грн. Это составит 40% минимальной зарплаты.

Увеличение показателя с 1 апреля увеличит минимальную пенсию для таких лиц до 3200 грн. Размер полного стажа для этой пенсии составляет 35 лет для мужчин и 30 лет для женщин.

С 1 апреля будут автоматически перечислены пенсионные выплаты работающих пенсионеров. Будет учтен их обновленный страховой стаж.

Ранее украинцам сообщили детали перерасчета пенсий в связи с увеличением прожиточного минимума.

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