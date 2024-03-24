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Повышение пенсии в апреле: части пенсионеров перечислят выплаты

21:32, 24 марта 2024
Некоторым пенсионерам увеличат пенсии уже в апреле.
Повышение пенсии в апреле: части пенсионеров перечислят выплаты
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В апреле гражданам старше 65 лет, имеющим полный страховой стаж и работающим пенсионерам пересчитают пенсию, передает портал «На пенсии».

С 1 января 2024 размер минимальной зарплаты вырос до 7 100 грн. Поэтому пенсионеры старше 65 лет, имеющие полный стаж, теперь получают пенсии не менее 2 840 грн вместо 2 680 грн. Это составит 40% минимальной зарплаты.

Увеличение показателя с 1 апреля увеличит минимальную пенсию для таких лиц до 3200 грн. Размер полного стажа для этой пенсии составляет 35 лет для мужчин и 30 лет для женщин.

С 1 апреля будут автоматически перечислены пенсионные выплаты работающих пенсионеров. Будет учтен их обновленный страховой стаж.

Ранее украинцам сообщили детали перерасчета пенсий в связи с увеличением прожиточного минимума. 

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