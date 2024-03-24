В Киеве женщина нашла змею под капотом своего автомобиля, видео

Из автомобиля спасатели вытащили молочную змею Кэмпбелла.

В Киеве женщина нашла под капотом своего транспортного средства экзотическую змею Кэмпбелла. Об этом сообщили в команде спасения животных столицы, которые и помогли женщине вытащить змею из машины.

«Репутация у пресмыкающихся специфическая, даже ужи и неядовитые змеи не на шутку пугают людей. А тем более когда посреди города в своем авто человек видит такую экзотическую красоту», — рассказали в команде спасения животных Киева.

Отмечается, что, несмотря на свою яркую и несколько угрожающую окраску, молочная змея Кэмпбелла не ядовита. Она относится к подвиду молочной змеи семьи ужовых.

Спасатели успешно достали змею из-под капота машины и отвезли ее во временное убежище, пока не найдется хозяин.

Передняя часть головы змеи Кэмпбелла имеет черный цвет, белая полоса достигает височной области, иногда дальше, оставляя лишь немного черного цвета на конце морды. Окрас змеи представляет собою чередование белого, черного и красного цветов. Черные полосы в два раза уже, чем белые и красные, могут быть оранжевыми.Не редко можно встретить особей молочной змеи Кэмпбелла, у которых чередование цветов идет черного с белым, а красный отсутствует.

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