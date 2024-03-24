Конгрес США може проголосувати за допомогу Україні у квітні, — республіканець Майкл Маккол

Конгресмен Майкл Маккол переконаний, що Майк Джонсон винесе на голосування законопроект про допомогу Україні після Великодня.

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Голова Комітету міжнародних відносин Палати представників конгресмен-республіканець Майкл Маккол заявив, що спікер Палати представників Конгресу США Майк Джонсон планує винести на голосування законопроект щодо допомоги Україні після Великодня (31 березня). Про це він сказав в інтерв'ю CBS.

«Він відданий тому, щоб винести це на голосування після Великодня і ми працюємо над цим законопроектом», - сказав Маккол про Джонсона.

При цьому Маккол відмовився відповісти на питання щодо того, чи відбудеться голосування 9 квітня, одразу після повернення Палати представників до роботи після великодніх канікул.

Конгресмен поділився переконанням в тому, що відмова від підтримки України покаже слабкість США.

«Якщо ми програємо в Україні, як в Афганістані, програємо путіну, дозволимо йому забрати Україну, Молдову, Грузію, покинемо наших союзників, як ми це зробили в Афганістані — Це зробить Сполучені Штати сильнішими, чи слабшими? Гадаю, слабшими», - заявив він.

Раніше ми писали, що Байден підписав бюджет та закликав Конгрес ухвалити законопроект про підтримку України.

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