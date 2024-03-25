В Одессе ввели экстренные отключения света, остановился городской транспорт

Враг в очередной раз атаковал энергообъект в Одессе.

В ночь на 25 марта российские войска повредили один из высоковольтных энергообъектов "Укрэнерго" в Одессе. Поэтому без света остались жители Пересыпского района. Об этом сообщили в ДТЭК.

Энергетикам уже удалось возобновить электроснабжение объектов критической инфраструктуры, однако ситуация остается сложной — в городе и области вводят экстренные отключения света.

Чтобы снизить нагрузку на сеть, сегодня в Одессе не будет работать электротранспорт, также ограничено потребление промышленности.

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