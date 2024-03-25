В Украине отмечают День Службы безопасности

25 марта профессиональный праздник отмечают сотрудники СБУ.

25 марта сотрудники Службы безопасности Украины отмечают профессиональный праздник, установленный указом Леонида Кучмы от 2001 года. Дата праздника выбрана из-за того, что 25 марта 1992 года был принят закон о создании СБУ.

Сотрудники СБУ занимаются контрразведкой, предотвращают теракты, выявляют корректировщиков огня и проводят операции на территории врага. Нередко при этом они рискуют жизнью.

Глава Службы безопасности Украины Василий Малюк поздравил коллег с праздником. Он подчеркнул, что с начала полномасштабного вторжения рф СБУ ежедневно бьет врага в самые болезненные точки – Крымский мост, военные корабли в Черном море, танки, системы РЭБ и ПВО, нефтеперерабатывающие заводы и другие объекты, работающие на российский военно-промышленный комплект.

"Все это наши законные цели, потому что они несут войну на украинскую землю. А СБУ всегда держит слово и выполняет свои обещания: хлопок обязательно появляется даже там, где его ждут меньше всего.

За это время Служба безопасности нашла немало уникальных технологических решений. Они помогают нам действовать быстро и точно даже в глубоком тылу врага.

Мы проводим спецоперации на суше и на море, преодолевая сотни километров, привлекаем военных преступников к ответственности, отбиваем кибератаки, задерживаем агентов и предателей.

Делаем все, чтобы враг осознал, что на нашей земле - он обречен, а возмездие за все совершенные преступления и каждую разрушенную жизнь - неизбежно", - отметил Василий Малюк.

Глава СБУ также подчеркнул, что СБУ и вся Украина обязаны выиграть эту великую битву, "поскольку в нашем генетическом коде прописано умение побеждать".

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