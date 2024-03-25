Поражение российского корабля Ямал: в разведке рассказали детали

Оккупанты непрерывно откачивают воду с пораженного корабля, участвовавшего в аннексии Крыма.

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Во временно оккупированном Севастополе 23 марта был атакован большой десантный корабль рф Ямал. Повреждения судна критические. Об этом сообщает ГУР.

Отмечается, что был нанесен удар по 13-му судоремонтному заводу ЧФ рф в Севастополе, где, среди прочего, был пришвартован большой десантный корабль врага Ямал.

По оценкам военной разведки Украины характер повреждений ВДК Ямал носит критический характер - пробоина в верхней палубе обусловила крен на правый борт.

"Оккупанты откачивают воду с пораженного корабля, участвовавшего в аннексии Крыма, а с 2017 по 2023 год находился на ремонте", - сообщили в украинской разведке.

Ранее сообщалось, что в Крыму Силы обороны поразили крупные десантные корабли рф "Ямал" и "Азов".

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