Дополнительное вознаграждение полицейским, которое выплачивается на период военного положения, учитывается при определении размера алиментов, – КГС ВС

Постановление правительства, позволяющее взимать алименты с дополнительного вознаграждения, выплачиваемого на период военного положения, распространяет свое действие только на правоотношения, возникающие с момента вступления в силу, то есть с 16 ноября 2022 года.

Дополнительное вознаграждение, выплачиваемое полицейским на период военного положения (30 тыс. грн) до 16 ноября 2022 года (день вступления в силу постановления Кабинета Министров Украины от 11 ноября 2022 года № 1263, которое позволило взимать алименты с дополнительного вознаграждения, выплачиваемого на период состояния), не является одноразовым нерегулярным видом денежного довольствия, имела постоянный характер и относилась к видам доходов, которые учитываются при определении размера алиментов на одного из супругов, детей, родителей, других лиц.

Такой правовой вывод сделал Кассационный гражданский суд в составе Верховного Суда по делу об обжаловании бездействия государственного исполнителя и обязательства осуществить расчет задолженности по уплате алиментов на содержание дочери в исполнительном производстве за период с марта по октябрь 2022 года.

На обґрунтування скарги заявниця зазначила, що в провадженні державного виконавця ДВС перебуває на виконанні виконавче провадження щодо стягнення з батька аліментів на утримання дочки з 3 липня 2013 року до досягнення дитиною повноліття. Батько, як поліцейський, отримував грошове забезпечення, пов’язане з воєнним станом, але з нього державним виконавцем повною мірою не стягувались аліменти.

Скасовуючи ухвалу суду першої інстанції про задоволення скарги, апеляційний суд виходив з того, що постанова Кабінету Міністрів України від 11 листопада 2022 року № 1263, яка дозволяє стягувати аліменти з додаткової винагороди, що виплачується на період воєнного стану, поширює свою дію лише на правовідносини, які виникають із моменту набрання нею чинності, тобто із 16 листопада 2022 року.

КЦС ВС скасував постанову апеляційного суду та залишив у силі рішення суду першої інстанції, зробивши такі правові висновки.

Відповідно до ст. 81 СК України перелік видів доходів, які враховуються при визначенні розміру аліментів на одного з подружжя, дітей, батьків, інших осіб, затверджується КМУ.

Пунктом 1 Переліку видів доходів, які враховуються при визначенні розміру аліментів на одного з подружжя, дітей, батьків, інших осіб, затвердженого постановою КМУ від 26 лютого 1993 року № 146, передбачено, що утримання аліментів із працівників провадиться з усіх видів заробітку й додаткової винагороди як за основною роботою, так і за роботою за сумісництвом.

Постановою КМУ від 11 листопада 2015 року № 988 «Про грошове забезпечення поліцейських Національної поліції» визначено, що грошове забезпечення поліцейських складається з посадового окладу, окладу за спеціальним званням, щомісячних додаткових видів грошового забезпечення (підвищення посадового окладу, надбавки, доплати, які мають постійний характер), премії та одноразових додаткових видів грошового забезпечення.

Пунктом 1 постанови КМУ від 28 лютого 2022 року № 168 «Питання деяких виплат військовослужбовцям, особам рядового і начальницького складу, поліцейським та їх сім’ям, під час дії воєнного стану» установлено, що, зокрема, поліцейським виплачується додаткова винагорода в розмірі до 30 тис. грн пропорційно в розрахунку на місяць.

Жодним нормативно-правовим актом не визначено, що така додаткова винагорода є грошовим забезпеченням, що не має постійного характеру.

З аналізу вказаних норм випливає, що аліменти мають стягуватися в частці від усіх видів доходу боржника. Тому навіть до прийняття постанови КМУ від 11 листопада 2022 року № 1263 виконавець мав би враховувати всі види надходжень боржника для визначення розміру аліментів. Указаною постановою лише підтверджено необхідність стягнення аліментів з урахуванням додаткової винагороди. Раніше законодавство просто не містило норми про отримання додаткової винагороди, яка виплачується на період воєнного стану.

Тож немає підстав вважати, що законодавець, маючи на меті належне забезпечення дитини для її повноцінного духовного та фізичного розвитку, міг із будь-яких причин не охоплювати аліментними зобов’язаннями додаткову винагороду на період воєнного стану.

Отже, додаткові виплати, які нараховувалися та виплачувалися боржнику відповідно до постанови КМУ від 28 лютого 2022 року № 168 до 16 листопада 2022 року, не є одноразовим нерегулярним видом грошового забезпечення, мали постійний характер та належали до видів доходів, які враховуються при визначенні розміру аліментів на одного з подружжя, дітей, батьків, інших осіб.

Ознайомитись з постановою Верховного Суду від 28 лютого 2024 року у справі № 209/3260/13-ц (провадження № 61-11541св23) можна за посиланням.

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