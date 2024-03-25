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Командующий подготовкой Сухопутных войск ВСУ Виктор Николюк уходит в отставку

10:27, 25 марта 2024
Виктор Николюк сообщил, что планирует взять руководство над одним из соединений и одним из направлений фронта.
Командующий подготовкой Сухопутных войск ВСУ Виктор Николюк уходит в отставку
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Генерал-майор Виктор Николюк заявил, что уходит с должности командующего Командованием подготовки Сухопутных войск Вооруженных сил Украины. Он пожелал своему преемнику "продолжать наращивать тот потенциал, который мы совместно наработали через год".

Также Николюк анонсировал, что возглавит "одно из соединений и одно из направлений фронта".

"Новые вызовы, новые испытания, новые победы. В настоящее время требует с каждого украинца, а особенно военного, прилагать максимум и больше усилий для победы над российским врагом. И все это планирую сделать, возглавив одно из соединений и одно из направлений фронта" , – написал Генерал-майор в соцсети.

Отметим, что во время службы в рядах ВСУ Николюк командовал разведывательной ротой, танковым батальоном и механизированным полком в учебном центре Десна, был начальником штаба 93-й ОМБр, а затем — командиром 92-й ОМБр.

С октября 2021 года по март 2023 года работал командующим ОК Север.

В марте 2023 года был назначен командующим Командования подготовки Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины.

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