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У Польщі припускають про нові інциденти з російськими ракетами під час атак по Україні

11:37, 25 березня 2024
Польща готова до можливих інцидентів з порушенням російськими ракетами повітряного простору – заявив спікер Сейму.
У Польщі припускають про нові інциденти з російськими ракетами під час атак по Україні
Джерело фото: PAP
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Як повідомлялося, що під час повітряної тривоги в ніч на 24 березня російська ракета залетіла на територію Польщі на 39 секунд, а потім розвернулась і полетіла у бік Львова. Польські військові вирішили не збивати російську ракету, яка перетнула кордон, бо розуміли, що вона покине повітряний простір Польщі, а спроба збити ракету становила б ризик для місцевого населення. 

Спікер польського парламенту Шимон Головня заявив, що можливість інцидентів з порушенням ракетами російського повітряного простору Польщі може продовжуватися і в майбутньому. Він висловив цю думку у контексті триваючої війни в Україні.

Про це повідомляє PolskieRadio.

«Поки триває війна в Україні, такі інциденти, як порушення польського повітряного простору російськими ракетами, швидше за все, відбуватимуться і надалі», - сказав Головня.

За словами спікера Сейму, основною пріоритетною метою для країни є забезпечення безпеки та розвиток систем для запобігання потенційним загрозам. Він підкреслив, що на це слід витрачати «ні сил, ні коштів».

«Найголовніше - чи вміємо ми реагувати на такі ситуації, і виявилося, що вміємо», - додав він.

Головня також наголосив на тому, що будь-які заходи, пов'язані з перехопленням та збиттям ракет, які порушують повітряний простір Польщі, повинні проводитися таким чином, щоб уникнути небезпеки для цивільного населення.

«Збити таку ракету означає, що її уламки повинні кудись впасти, це стає неконтрольованим і набагато складнішим процесом. Я абсолютно переконаний, що армія поводилася тут саме так, як і повинна була поводитися», - підкреслив Головня.

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