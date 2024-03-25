Взрывы в Киеве: зафиксировано падение обломков в трех районах столицы

В Киеве экстренные службы направляются в Печерский, Соломенский и Днепровский районы.

В понедельник утром, 25 марта, в Киеве почти сразу после объявления воздушной тревоги произошла серия взрывов. КГВА сообщила об активизации сил противовоздушной обороны и призвала местных жителей находиться в укрытиях до окончания тревоги. В соцсетях пользователи распространяют сообщения о наблюдении дыма над городом.

Мэр города Виталий Кличко сообщил о вызовах экстренных служб в районы Печерск, Соломенка и Днепр столицы. Подразделения аварийно-спасательных служб уже отправились на место событий, чтобы оказать помощь и выявить причины взрывов.

"Вызовы экстренных служб в Печерский, Соломенский и Днепровский районы столицы. Подразделения аварийно-спасательных служб направляются на места", - сказал Кличко.

По данным КГГА, в результате ракетной атаки поврежден многоэтажный дом в Печерском районе.

Также зафиксировано падение обломков в Соломенском и Днепровском районах.

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