Майк Джонсон вынесет на голосование законопроект о помощи Украине после Пасхи, — конгрессмен

США Майк Джонсон собирается вынести на голосование законопроект о помощи Украине после католической Пасхи 31 марта.

Спикер Палаты представителей Конгресса США Майк Джонсон планирует вынести на голосование законопроект о помощи Украине после католической Пасхи (31 марта - ред.). Об этом заявил глава Комитета международных отношений Палаты представителей конгрессмен-республиканец Майкл Маккол в интервью CBS.

«Он предан тому, чтобы вынести это на голосование после Пасхи и мы работаем над этим законопроектом», - сказал Маккол о Джонсоне.

На вопрос, может ли это произойти уже 9 апреля, когда Палата представителей Конгресса вернется к работе после пасхальных каникул, он ответил, что хотел, чтобы этот законопроект проголосовали «как можно скорее».

«Ситуация в Украине очень тяжелая. Если мы проигрываем в Украине, как в Афганистане, и позволим путин завладеть Украиной, Молдовой и Грузией, это ослабит США», - подчеркнул конгрессмен.

По словам Маккола, спикер Джонсон понимает вопросы нацбезопасности, и он знает, насколько этот законопроект важен.

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