Майк Джонсон винесе на голосування законопроєкт про допомогу Україні після Великодня, — конгресмен

Спікер Палати представників Конгресу США Майк Джонсон планує винести на голосування законопроєкт щодо допомоги Україні після католицького Великодня (31 березня, - ред.). Про це заявив голова Комітету міжнародних відносин Палати представників конгресмен-республіканець Майкл Маккол в інтерв'ю CBS.
«Він відданий тому, щоб винести це на голосування після Великодня і ми працюємо над цим законопроєктом», - сказав Маккол про Джонсона.
На питання, чи може це статися вже 9 квітня, коли Палата представників Конгресу повернеться до роботи після великодніх канікул, він відповів, що хотів, би щоб цей законопроєкт проголосували «якомога швидше».
«Ситуація в Україні є дуже важкою. Якщо ми програємо в Україні, як в Афганістані, і дозволимо путіну заволодіти Україною, Молдовою та Грузією, це послабить США», - підкреслив конгресмен.
За словами Маккола, спікер Джонсон розуміє питання нацбезпеки, і він знає, наскільки цей законопроєкт є важливим.
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