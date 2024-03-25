Майк Джонсон винесе на голосування законопроєкт про допомогу Україні після Великодня, — конгресмен

США Майк Джонсон збирається винести на голосування законопроект щодо допомоги Україні після католицького Великодня 31 березня.

Спікер Палати представників Конгресу США Майк Джонсон планує винести на голосування законопроєкт щодо допомоги Україні після католицького Великодня (31 березня, - ред.). Про це заявив голова Комітету міжнародних відносин Палати представників конгресмен-республіканець Майкл Маккол в інтерв'ю CBS.

«Він відданий тому, щоб винести це на голосування після Великодня і ми працюємо над цим законопроєктом», - сказав Маккол про Джонсона.

На питання, чи може це статися вже 9 квітня, коли Палата представників Конгресу повернеться до роботи після великодніх канікул, він відповів, що хотів, би щоб цей законопроєкт проголосували «якомога швидше».

«Ситуація в Україні є дуже важкою. Якщо ми програємо в Україні, як в Афганістані, і дозволимо путіну заволодіти Україною, Молдовою та Грузією, це послабить США», - підкреслив конгресмен.

За словами Маккола, спікер Джонсон розуміє питання нацбезпеки, і він знає, наскільки цей законопроєкт є важливим.

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