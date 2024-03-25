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Майк Джонсон винесе на голосування законопроєкт про допомогу Україні після Великодня, — конгресмен

12:55, 25 березня 2024
США Майк Джонсон збирається винести на голосування законопроект щодо допомоги Україні після католицького Великодня 31 березня.
Майк Джонсон винесе на голосування законопроєкт про допомогу Україні після Великодня, — конгресмен
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Спікер Палати представників Конгресу США Майк Джонсон планує винести на голосування законопроєкт щодо допомоги Україні після католицького Великодня (31 березня, - ред.). Про це заявив голова Комітету міжнародних відносин Палати представників конгресмен-республіканець Майкл Маккол в інтерв'ю CBS.

«Він відданий тому, щоб винести це на голосування після Великодня і ми працюємо над цим законопроєктом», - сказав Маккол про Джонсона.

На питання, чи може це статися вже 9 квітня, коли Палата представників Конгресу повернеться до роботи після великодніх канікул, він відповів, що хотів, би щоб цей законопроєкт проголосували «якомога швидше».

«Ситуація в Україні є дуже важкою. Якщо ми програємо в Україні, як в Афганістані, і дозволимо путіну заволодіти Україною, Молдовою та Грузією, це послабить США», - підкреслив конгресмен.

За словами Маккола, спікер Джонсон розуміє питання нацбезпеки, і він знає, наскільки цей законопроєкт є важливим.

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